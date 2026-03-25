Uno sviluppatore indie guadagna dei soldi promuovendo il suo gioco su YouTube e li usa per acqusitare altri giochi indie

A volte si vede dai piccoli gesti la grandezza di una scena come quella indipendente, in cui c'è ancora un po' di umanità. Quantomeno si è dimostrato umanissimo lo sviluppatore indie sloveno Pancake Studios , che ha deciso di reinvestire tutti i guadagni ottenuti da alcuni brevi video pubblicati su YouTube , o short che dir si voglia, acquistando i videogiochi indie consigliati dalla community .

Un bel gesto

Lo sviluppatore ha raccontato che il suo canale, dedicato a promuovere Sensory Overload, il suo prossimo gioco, è stato recentemente monetizzato, generando circa 1.019 dollari di introiti e portando a quasi 14.000 aggiunte alle liste dei desideri su Steam del titolo nel giro di appena quattro giorni. Non si tratta di cifre mostruose, ma evidentemente sono più che positive per un piccolo progetto. Così, subito dopo aver svelato i numeri, ha annunciato l'intenzione di reinvestire l'intera somma su altri titoli indie, invitando altri sviluppatori e giocatori, in particolare su X, a suggerire i titoli da acquistare.

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Da sottolineare il nostro ha mantenuto la promessa nel giro di 24 ore. I circa 1.000 dollari sono stati quindi spesi per comprare 120 giochi. Una scelta che lo stesso autore ha definito "i migliori 1.000 dollari che abbia mai speso", ricevendo numerosi messaggi di ringraziamento da parte degli sviluppatori coinvolti. Per trasparenza, ha anche condiviso pubblicamente la lista completa degli acquisti, che include titoli di ogni genere e fascia di prezzo, da produzioni più note come Brotato, Minishoot' Adventures o McPixel 3, a altre meno note come SNKRX o Encounter: A 8-Bit Noir Adventure.

Per quanto riguarda Sensory Overload, si tratta di un runner in grafica voxel pensato per mettere alla prova i sensi e l'abilità del giocatore, tra livelli labirintici ed effetti psichedelici. Il gioco è attualmente in sviluppo per PC e non ha ancora una data d'uscita, ma potete trovarlo su Steam.