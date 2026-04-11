Cthulhu: The Golden Abyss ci invita a immergerci nell'esperienza nel nuovo video

Cthulhu: The Golden Abyss è protagonista di un nuovo video diario in cui il game director Tommaso Sergi ci introduce alla storia, agli scenari e alle atmosfere dell'inquietante avventura ispirata ai racconti di H.P. Lovecraft.
Tommaso racconta di come il protagonista del gioco sia Noah, un agente che viene inviato fra le profondità oceaniche per indagare sulla scomparsa dell'equipaggio di una stazione sottomarina, con il supporto dell'intelligenza artificiale KEY.
L'obiettivo di Big Bad Wolf è stato fin da principio quello di confezionare un'avventura a base narrativa in cui la conoscenza è la chiave per andare avanti, in maniera simile a esperienze come The Outer Wilds e The Forgotten City.
Questo senso della scoperta consente ai giocatori di comprendere quando dispongono degli elementi necessari per compiere un passo in avanti e proseguire nel gioco, puntando a restituire loro una grande soddisfazione.
In fondo al mar
La trama di Cthulhu: The Cosmic Abyss si pone dunque come un elemento assolutamente centrale di questa esperienza, mentre il giocatore trova man mano nuovi indizi e li collega fra di loro attraverso un sistema schematico piuttosto preciso.
Naturalmente il confronto con luoghi leggendari e con atmosfere cariche di tensione, capaci di mettere a dura prova la sanità mentale del protagonista, costituirà un aspetto da tenere in grande considerazione man mano che si analizzano le varie situazioni.
Il punto in Cthulhu: The Cosmic Abyss sarà insomma quello di restare in qualche modo aggrappati alla concretezza di conclusioni logiche anche quando attorno a noi la realtà comincerà a seguire regole differenti e inspiegabili.