Tomodachi Life e Pokémon Champions comandano la classifica eShop di Nintendo Switch

Tomodachi Life: Una Vita da Sogno e Pokémon Champions hanno preso il controllo della classifica eShop di Nintendo Switch, occupando al debutto le prime due posizioni della top 10 e superando dunque la remaster di Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2.
Il risultato di Tomodachi Life è particolarmente interessante, visto che il gioco non è ancora uscito (verrà pubblicato il 16 aprile) e dunque a condurlo alla vetta sono state unicamente le prenotazioni.
- Tomodachi Life: Una Vita da Sogno
- Pokémon Champions + Starter Pack
- Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2
- Pokemon Rosso Fuoco
- Super Smash Bros. Ultimate
- Mario Kart 8 Deluxe
- Leggende Pokémon: Z-A
- Super Mario Party Jamboree
- Pokemon Verde Foglia
- Minecraft
Insomma, sembra che i possessori di Nintendo Switch stessero aspettando questo lancio con grande entusiasmo; e lo stesso naturalmente si può dire di Pokémon Champions, che agguanta la seconda posizione con il suo Starter Pack.
La classifica dei giochi solo in digitale
Disponibili su Nintendo Switch dalla fine di febbraio, Pokémon Rosso Fuoco e Verde Foglia continuano a dominare la classifica dei giochi disponibili nel solo formato digitale, nonostante le polemiche legate a questa specifica operazione.
- Pokemon Rosso Fuoco
- Pokemon Verde Foglia
- Super Mario Galaxy 2
- Super Mario Galaxy
- Stardew Valley
- Disney Dreamlight Valley
- Marvel MaXimum Collection
- Subnautica
- Dispatch
- Shinobi: Art of Vengeance
Rispetto alla scorsa settimana le differenze sono poche: i due Super Mario Galaxy occupano il terzo e il quarto posto della top 10, seguiti dal blockbuster Stardew Valley che recupera una posizione ai danni di Marvel MaXimum Collection, ora settimo.