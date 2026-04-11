Tomodachi Life e Pokémon Champions comandano la classifica eShop di Nintendo Switch

Tomodachi Life: Una Vita da Sogno e Pokémon Champions hanno preso il controllo della classifica eShop di Nintendo Switch, occupando al debutto le prime due posizioni della top 10 e superando dunque la remaster di Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2.

Il risultato di Tomodachi Life è particolarmente interessante, visto che il gioco non è ancora uscito (verrà pubblicato il 16 aprile) e dunque a condurlo alla vetta sono state unicamente le prenotazioni.

Tomodachi Life: Una Vita da Sogno Pokémon Champions + Starter Pack Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 Pokemon Rosso Fuoco Super Smash Bros. Ultimate Mario Kart 8 Deluxe Leggende Pokémon: Z-A Super Mario Party Jamboree Pokemon Verde Foglia Minecraft

Insomma, sembra che i possessori di Nintendo Switch stessero aspettando questo lancio con grande entusiasmo; e lo stesso naturalmente si può dire di Pokémon Champions, che agguanta la seconda posizione con il suo Starter Pack.