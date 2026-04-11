26

Crimson Desert si aggiorna con la patch 1.03.00, ecco le novità

Pearl Abyss ha pubblicato un nuovo aggiornamento per Crimson Desert che introduce diverse novità, fra cui il supporto alla tecnologia Intel XeSS su PC.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   11/04/2026
Il protagonista di Crimson Desert
Crimson Desert
Crimson Desert
Articoli News Video Immagini

Crimson Desert è stato aggiornato con la patch 1.03.00, che introduce diverse novità all'interno dell'esperienza realizzata da Pearl Abyss, andando a migliorare l'accessibilità, i comandi e il supporto a specifiche tecnologie come Intel XeSS.

L'aggiunta della Visualizzazione Armi consente ai giocatori di decidere quando e come mostrare l'equipaggiamento del proprio personaggio, mentre la Dimensione Minima del Carattere permette appunto di regolare le dimensioni dei testi a schermo in ogni contesto. A queste si aggiungono ulteriori opzioni legate alla gestione della visuale e alla velocità dell'avanzamento rapido, ora impostabile fino a 4X.

Lato gameplay, la patch punta a migliorare i comandi e la fluidità generale, con la possibilità di effettuare il teletrasporto anche nel mezzo di situazioni dinamiche, come ad esempio una caduta, mentre si nmuota o si scala una parete. Migliorato anche il sistema di aggancio, specie durante lo scontro con i boss.

Crimson Desert su Nintendo Switch 2 è possibile con alcuni compromessi, secondo Digital Foundry Crimson Desert su Nintendo Switch 2 è possibile con alcuni compromessi, secondo Digital Foundry

Kliff, Damiane e Oongka hanno ricevuto nuove opzioni per quanto concerne le abilità, così da ampliare le loro possibilità stratetiche sia durante il combattimento che nelle fasi esplorative dell'open world, con anche un ribilanciamento delle varie capacità per garantire una maggiore coerenza.

Intel XeSS e il resto

Come probabilmente ricorderete, Crimson Desert non supportava le GPU Intel Arc al lancio, ma gli sviluppatori hanno lavorato su tale fronte e con la patch di oggi arriva anche la possibilità di utilizzare la tecnologia di upscaling Intel XeSS 3.0, insieme all'AMD Anti-Lag 2.

Al momento X/Twitter ha dei problemi
e non è possibile caricare il post

Per il resto, è stata rivista l'interfaccia utente e su PS5 e Xbox Series X è ora possibile utilizzare il ray tracing in una forma avanzata, capace di sfruttare in maniera più efficace la componentistica e le tecnologie a disposizione delle console di attuale generazione.

Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Crimson Desert si aggiorna con la patch 1.03.00, ecco le novità