Crimson Desert su Nintendo Switch 2 è possibile con alcuni compromessi, secondo Digital Foundry

Crimson Desert è il gioco del momento, come dimostra la quantità di giocatori immersi nel mondo di Pywel in questi giorni, dunque viene naturale domandarsi se il titolo di Pearl Abyss possa arrivare anche su Nintendo Switch 2 e la risposta sarebbe positiva secondo gli esperti di Digital Foundry, sebbene con dei compromessi.
Si tratterebbe, secondo la nota rubrica tecnica sui videogiochi, di una situazione simile a quella vista con The Witcher 3 su Nintendo Switch, che effettivamente è riuscito ad approdare sulla console Nintendo in maniera completa dal punto di vista dei contenuti, ma con vari accorgimenti sul fronte tecnico.
L'elemento chiave che renderebbe possibili il port è il DLSS di Nintendo Switch 2, che potrebbe agire in maniera profonda per poter agevolare un hardware meno prestante come quello della console ibrida in questione.
Il problema è la CPU, ma c'è una soluzione possibile
Crimson Desert potrebbe dunque funzionare su Nintendo Switch 2 ma con frame-rate fissato a un massimo di 30 fps e con vari accorgimenti tecnici per ridurre il carico grafico, secondo Digital Foundry.
Il punto di partenza per il lavoro di conversione sarebbe la versione Xbox Series S, quella più vicina all'ipotetica versione per Nintendo Switch 2, trattandosi dell'hardware che può essere considerato più vicino alla console Nintendo, anche se sono comunque architetture differenti.
Dal punto di vista della GPU, con un uso aggressivo del DLSS, la missione dovrebbe essere fattibile, il vero problema, secondo Digital Foundry, sarebbe costruito dalla CPU di Nintendo Switch 2, che rappresenterebbe un notevole collo di bottiglia per Crimson Desert in particolare.
Un modo per risolvere il problema potrebbe essere ridurre la densità della popolazione di NPC nel gioco, che è un elemento che impegna particolarmente il processore, in modo da ridurre un po' il carico.
"Abbiamo visto titoli che funzionano bene su Switch 2 per quanto riguarda le prestazioni della GPU, ma poi, non appena si entra nel merito della CPU, si raggiunge una sorta di soglia oltre la quale non è possibile andare molto più veloce", dice la redazione della testata.
"Quando si arriva in luoghi come Bug Hill, gli sviluppatori non possono fare molto se non ridurre il numero di NPC o la distanza di visualizzazione degli stessi."
"La strada da seguire è semplicemente quella di ridurre la densità degli NPC in quel punto... potrebbe benissimo essere che, analogamente a quanto accaduto con The Witcher 3 su Switch 1, abbiano effettivamente dedicato molto tempo all'ottimizzazione della parte CPU proprio per ottenere questo risultato".