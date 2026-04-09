Crimson Desert su Nintendo Switch 2 è possibile con alcuni compromessi, secondo Digital Foundry

Crimson Desert è il gioco del momento, come dimostra la quantità di giocatori immersi nel mondo di Pywel in questi giorni, dunque viene naturale domandarsi se il titolo di Pearl Abyss possa arrivare anche su Nintendo Switch 2 e la risposta sarebbe positiva secondo gli esperti di Digital Foundry, sebbene con dei compromessi.

Si tratterebbe, secondo la nota rubrica tecnica sui videogiochi, di una situazione simile a quella vista con The Witcher 3 su Nintendo Switch, che effettivamente è riuscito ad approdare sulla console Nintendo in maniera completa dal punto di vista dei contenuti, ma con vari accorgimenti sul fronte tecnico.

L'elemento chiave che renderebbe possibili il port è il DLSS di Nintendo Switch 2, che potrebbe agire in maniera profonda per poter agevolare un hardware meno prestante come quello della console ibrida in questione.