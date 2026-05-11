La patch 1.06.00 di Crimson Desert aggiunge nuove cavalcature e l'estrazione per il recupero di materiali

Lo studio di sviluppo Pearl Abyss ha pubblicato la patch 1.06.00 di Crimson Desert . Tra le novità spicca il nuovo sistema di cavalcature speciali . Alcuni animali selvatici, tra cui orsi, lupi, cervi, cinghiali, leoni, tigri e cammelli, possono ora essere addomesticati e registrati come cavalcature dopo aver guadagnato la loro fiducia. Gli animali più aggressivi richiedono prima di essere sottomessi, mentre altre creature seguono delle meccaniche specifiche. Il sistema introduce anche una nuova scheda nell'inventario dedicata alle cavalcature speciali, la possibilità di nutrirle direttamente mentre si cavalcano e selle specifiche acquistabili nelle sellerie delle varie città.

Altre novità

Un'altra novità centrale è la funzione di "Estrazione", che permette di recuperare parte dei materiali investiti nella rifinitura dell'equipaggiamento. Interagendo con le fucine sarà possibile riportare un oggetto a un livello di rifinitura precedente senza distruggerlo, ottenendo indietro una parte delle risorse spese. I materiali più rari, come Artefatti e Scaglie di Aeserion, vengono recuperati completamente, mentre le risorse comuni restituiscono circa il 70% del totale utilizzato.

Sul fronte del gameplay, l'aggiornamento amplia anche il combattimento a mani nude di Oongka con nuove abilità, mentre quelle per Damiane arriveranno con una patch successiva. Debuttano inoltre i foderi per le spade, accompagnati da una nuova opzione che consente di mostrarli o nasconderli a piacimento.

La patch introduce anche il "Talismano del Valore", un oggetto che permette ai cani domestici di partecipare attivamente al combattimento attaccando i nemici, oltre a una nuova macchina acchiappa-premi al Circo La Marionetta con ricompense cosmetiche e oggetti dell'Abisso.

Molte modifiche riguardano la progressione e l'equipaggiamento. Alcuni oggetti, come Visione, possono ora essere potenziati e supportano slot per i congegni dell'Abisso. Sono state inoltre riequilibrate le resistenze elementali di vari mantelli, migliorata la gestione dell'inventario e aumentata la possibilità di accumulare mobili e decorazioni in un unico slot.

Anche il combattimento ha ricevuto numerosi ritocchi: migliorate le animazioni delle posture senz'armi, il sistema di puntamento contro animali piccoli e diverse abilità specifiche. Gli sviluppatori hanno inoltre corretto problemi che causavano danni eccessivi ad alcuni boss, anomalie nell'uso delle frecce dopo il caricamento dei salvataggi e vari malfunzionamenti legati alle abilità di Oongka e Damiane.

Sul piano dell'esperienza utente arrivano una funzione di ricerca per le abilità, un'opzione "Pulisci tutto" per la pesca e una revisione di diversi menu e interfacce, pensata per renderle più intuitive. Migliorata anche la telecamera in alcune situazioni e la gestione della decorazione domestica.

Dal punto di vista tecnico e grafico, la novità più evidente è la Modalità notturna, che ammorbidisce i colori e illumina leggermente le zone d'ombra per affaticare meno la vista. Su Mac è stato rivisto il supporto HDR dei monitor esterni e sono stati risolti crash legati alla GPU. L'aggiornamento interviene inoltre su numerosi problemi di rendering, HDR, fullscreen e fluidità.

La lista dei fix è particolarmente ampia e comprende missioni che non si riavviavano correttamente, animali impossibili da addomesticare in alcune circostanze, problemi di IA dei boss, errori nelle missioni delle roccaforti, bug della pesca, anomalie visive e vari problemi legati ai salvataggi. Gli sviluppatori segnalano anche miglioramenti alla localizzazione in tutte le lingue supportate.

Per altri dettagli sul gioco, leggete la nostra recensione di Crimson Desert.