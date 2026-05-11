A quanto pare qualcuno sta già giocando a LEGO Batman: L'Eredità del Cavaliere Oscuro. A rivelarlo è stato un utente che ha pubblicato la propria esperienza su Reddit, spiegando di aver acquistato un codice per il gioco su Xbox e, con sua sorpresa, di aver già potuto cominciare la campagna.

"Ho prenotato una copia di LEGO Batman: L'Eredità del Cavaliere Oscuro, ho effettuato il pre-caricamento e tutto il resto, quindi il sistema mi ha restituito il messaggio che il titolo era 'pronto per iniziare', ho premuto un pulsante ed effettivamente è partito", ha scritto questa persona.

A corredo della testimonianza, l'utente ha pubblicato diverse foto che mostrano non solo il menu iniziale dell'atteso tie-in firmato TT Games, ma anche alcune immagini della partita che sta portando avanti, come se il suo codice gli avesse fornito l'accesso a una versione in anteprima (per la stampa?) o qualcosa del genere.

Pensando si trattasse appunto di un bug e che un aggiornamento avrebbe sistemato la cosa, impedendogli di giocare, l'utente si è tutelato scollegando la sua Xbox dalla rete e per il momento tutto continua a funzionare alla perfezione.