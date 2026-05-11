Hellblade II traina i bilanci di Ninja Theory, ma i risultati mostrano luci e ombre

Ninja Theory ha diramato i suoi bilanci relativi all'anno fiscale chiusosi il 30 giugno 2025. Il fulcro dell'attività dello studio è stato il lancio di Senua's Saga: Hellblade II su PC e Xbox Series X e S, avvenuto a fine maggio 2024 (la versione PS5 è arrivata ad agosto 2025). Il gioco ha fatto registrare quello che viene definito un grosso successo di critica.
Il giro d'affari è sceso a £22,398,391 nel 2025, in diminuzione del 9% rispetto ai £24,483,828 del 2024. Analogamente, il profitto lordo è passato da £23,181,628 a £21,203,898. L'utile di esercizio è stato di £5,056,078, inferiore ai £5,637,020 dell'anno precedente.
Guardando al futuro
La direzione di Ninja Theory ha adottato un approccio ibrido al lavoro, trasformando il proprio ufficio in un "hub creativo per collaborazioni," pur continuando a supportare il lavoro da remoto. Questa strategia mira a massimizzare la creatività e l'efficienza.
La società sottolinea la sua capacità di "costruire esperienze narrative uniche e di alto valore," che generano sia ricavi diretti che indiretti tramite servizi di abbonamento ai giochi.
Il costo complessivo del personale ha visto un leggero calo, passando da £12,701,797 nel 2024 a £11,497,712 nel 2025. Il numero medio mensile di dipendenti, inclusi i dirigenti, è sceso leggermente da 108 a 106.
Nonostante il calo di fatturato e profitti, la compagnia ha mantenuto un "solido bilancio e un patrimonio netto di £41,713,636 al 30 giugno 2025," in aumento rispetto ai £36,410,116 dell'anno precedente. Questo suggerisce una gestione finanziaria prudente, mirata a creare una solida base per il futuro.
In termini di sviluppo futuro, attualmente lo studio è concentrato su diversi progetti. Il rapporto è stato approvato e firmato il 29 aprile 2026 dal direttore B O Orndorff. La sede legale di Ninja Theory Limited si trova a Londra, Regno Unito.
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