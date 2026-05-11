Hellblade II traina i bilanci di Ninja Theory, ma i risultati mostrano luci e ombre

Ninja Theory ha diramato i suoi bilanci relativi all'anno fiscale chiusosi il 30 giugno 2025. Il fulcro dell'attività dello studio è stato il lancio di Senua's Saga: Hellblade II su PC e Xbox Series X e S, avvenuto a fine maggio 2024 (la versione PS5 è arrivata ad agosto 2025). Il gioco ha fatto registrare quello che viene definito un grosso successo di critica.

Il giro d'affari è sceso a £22,398,391 nel 2025, in diminuzione del 9% rispetto ai £24,483,828 del 2024. Analogamente, il profitto lordo è passato da £23,181,628 a £21,203,898. L'utile di esercizio è stato di £5,056,078, inferiore ai £5,637,020 dell'anno precedente.