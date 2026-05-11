Il TV Samsung Neo QLED 8K Vision AI da 65" è al minimo storico su Amazon

Se sei alla ricerca di un buon televisore, il Samsung Neo QLED 8K Vision AI da 65" (modello 2025 QN900F) è su Amazon a 1.399 € rispetto al prezzo consigliato di 2.574,99 €, permettendoti di risparmiare il 46%. Si tratta del prezzo minimo storico, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Inoltre, potrai restituirlo entro 14 giorni se non sei soddisfatto. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.
Immagini nitide e realistiche
Questo televisore da 65" è dotato di processore NQ8 AI Gen3 con risoluzione 8K AI Upscaling per offrirti immagini dai colori ancora più vividi e realistici. Inoltre, le numerose tecnologie AI contribuiscono a un'esperienza ancora più immersiva. Quantum Matrix Pro, invece, garantisce una resa cromatica ancora più precisa, mentre AI Motion Enhancer rende più nitido il movimento di testi o di oggetti.
Per quanto concerne il gaming, potrai goderti gameplay estremamente dinamici e fluidi con Motion Xcelerator 165 Hz. L'esperienza sonora è arricchita da OTS + con audio surround 3D sincronizzato, mentre Smart Hub riunisce tutti i tuoi contenuti preferiti e le migliori piattaforme in un solo posto.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.