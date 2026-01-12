Ninja Theory avrebbe cancellato Project Mara per concentrarsi su Hellblade 3

Da notare che Project Mara era stato annunciato più di 5 anni fa e da allora non se n'è saputo più niente, tanto che immaginiamo che qualcuno possa averlo anche dimenticato.

Ninja Theory avrebbe cancellato il suo horror sperimentale Project Mara , per concentrarsi su Hellblade 3 . A riportartlo è stato Jez Corden, giornalista di Windows Central, che ha dimostrato più volte di avere contatti all'interno degli studi di Microsoft.

Addio Project Mara

"Project Mara era solo un concept; non è un gioco su cui stanno lavorando attualmente," ha dichiarato Corden nell'ultimo episodio del podcast Xbox Two (al minuto 36:20). "Potrebbe essere qualcosa su cui lavoreranno in futuro, ma Project Mara non è un gioco attualmente in sviluppo presso Ninja Theory."

Va specificato che non ci sono conferme ufficiali in merito, quindi aspettiamo che Microsoft o Ninja Theory facciano luce sullo stato dei lavori di Project Mara prima di darlo per morto.

Project Mara voleva rappresentare in modo realistico gli orrori legati alla salute mentale. Si sarebbe svolto in un appartamento. Come parte dell'iniziativa di ricerca Insight Project di Ninja Theory, il titolo avrebbe attinto a testimonianze reali per creare profondità psicologica, evitando al contempo i tipici cliché del genere horror.

Ora, comunque, sarebbe stato accantonato per Hellblade 3 (non ancora annunciato). Secondo le fonti di Corden, Ninja Theory starebbe pianificando cambiamenti significativi al gameplay per la prossima avventura di Senua. "Sarà un po' più interattivo rispetto a Hellblade 1 e 2," ha spiegato Corden. "Vogliono renderlo più un vero e proprio gioco e ampliarne l'appeal."