Dopo Hellblade 2, Ninja Theory ha già un nuovo gioco in sviluppo oltre a Project Mara, per un report

Senua's Saga: Hellblade 2 è in arrivo e a distanza di poche ore dal lancio giungono già informazioni sul prossimo gioco di Ninja Theory, in base a un report di Windows Central che menziona un progetto già avviato in sviluppo presso il team, oltre al già noto Project Mara.

La vigilia del lancio di Hellblade 2 ha già visto un emergere di preoccupazioni sulla sorte di Ninja Theory, che secondo alcuni potrebbe essere a rischio nel caso in cui il gioco non riesca ad affermarsi con un certo impatto sul mercato, ma l'eventualità di una chiusura sembrerebbe lontana, considerando che il team si trova già impegnato su altri progetti.

Forse lo stesso studio ha voluto un po' scherzare su questa faccenda, pubblicando un accorato messaggio di ringraziamento verso i fan e di speranza sull'apprezzamento di Senua's Saga: Hellblade 2, scritto proprio nello stile visto spesso, in precedenza, per portare notizie decisamente più negative, e questo potrebbe essere una sorta di sdrammatizzazione della questione.

Secondo quanto riferito da Windows Central, in base a delle "fonti fidate", pare che Ninja Theory stia già lavorando a un nuovo progetto che ha avuto il via libera ed è dunque entrato nella fase di produzione, qualcosa che pare sia completamente nuovo.