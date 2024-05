Senua's Saga: Hellblade II, Ninja Theory spera che il gioco vi emozioni e vi faccia pensare

Senua's Saga: Hellblade II è il seguito di un titolo amatissimo, che ha segnato un nuovo corso per Ninja Theory. L'attesa intorno al lancio è enorme, anche per via della partecipazione al progetto di Microsoft , attuale compagnia proprietaria dello sviluppatore. Ma ora bando alle ciance e leggiamo il messaggio.

Il messaggio di Dom Matthews

Hellblade II sarà un'esperienza unica come il primo?

"Salve a tutti. Mentre siamo in attesa del lancio di Senua's Saga: Hellblade II, voglio ringraziare i nostri fan a nome di tutta Ninja Theory. Vi vediamo e sentiamo quando ci date così tanto amore e supporto, quando ci dite quanto Senua significa per voi e quanto state attendendo il gioco, e quando dimostrate così tanta fiducia nel modo in cui continueremo la storia di Senua, che renderà giustizia alla connessione che in così tanti avete con lei e con Hellblade.

Dall'inizio dello sviluppo di Senua's Saga: Hellblade II avevamo voi in mente e spero davvero che quando giocherete al secondo capitolo della storia di Senua, troverete di nuovo quelle connessioni così familiari e anche che molta altra gente scopra Senua e il suo mondo.

Realizzare videogiochi è difficile. Proprio come Senua, noi come team siamo stati guidati dalla convinzione di dover svolgere la nostra missione: realizzare un gioco che vi faccia sprofondare nel mondo di Senua e di portarvi in un viaggio che vi faccia pensare e provare grandi emozioni.

Penso che siamo riusciti nella nostra missione e spero che concorderete anche voi. Sono davvero fiero del gioco e del nostro team, e sono davvero fiero di voi, nostri fan, che ci avete supportati in questo magico viaggio.

Grazie

Dom Matthews

Capo di Ninja Theory"

Per il resto vi ricordiamo che Senua's Saga: Hellblade II sarà disponibile da domani 21 maggio 2024 per PC e Xbox Series X/S. Sarà giocabile anche via cloud tramite abbonamento a Game Pass. Proprio oggi è stato pubblicato il trailer di lancio.