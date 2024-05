Mafia 4 potrebbe essere presentato alla Summer Game Fest, per un insider

Il nuovo gioco di una serie celebre che verrà presentato da 2K Games alla Summer Game Fest potrebbe essere Mafia 4, in base a quanto riferito dal sito ceco Vortex, il quale sembra avere dei collegamenti con alcuni membri del team.

Prendiamo il tutto come una semplice voce di corridoio, ma Vortex ha quantomeno un collegamento con Warhorse, il team di Kingdom Come Deliverance, e alcuni di questi sviluppatori, come il capo Daniel Vavra, facevano parte del team 2K Czech che aveva lavorato al primo Mafia, anche se tale connessione è piuttosto labile a questo punto.

La prospettiva, tuttavia, è affascinante, e non è nemmeno la prima volta che si parla di un possibile Mafia 4, considerando che proprio il mese scorso si era parlato di un probabile annuncio al riguardo, da parte di Take-Two, cosa che potrebbe effettivamente avvenire nel corso della Summer Game Fest, vista la presenza del publisher.