Senua's Saga: Hellblade 2 ha tante opzioni per l'accessibilità, scopriamole

Nell'immagine a corredo del messaggio troviamo una sorta di tabella riepilogativa che illustra le opzioni di accessibilità presenti in Senua's Saga: Hellblade 2, suddivise per categorie e ambito del gioco, andando dunque dall'audio alla visibilità, fino al gameplay e altro.

Senua's Saga: Hellblade 2 rientra nella tendenza moderna e decisamente positiva dei titoli che offrono una grande quantità di opzioni per l'accessibilità , come dimostra Ninja Theory con il messaggio pubblicato su X e riportato qui sotto, che mostra una panoramica su queste.

Opzioni per difficoltà, personalizzazioni audio-visive e altro

Senua's Saga: Hellblade 2, un panorama del gioco

Sul fronte audio, è possibile attivare la lettura vocale delle voci dei menù, oltre a poter selezionare l'audio come mono, mixare il volume e gli effetti speciali, in modo da adeguarsi ad eventuali difficoltà nell'udito.

Sul fronte del gameplay, ci sono diversi livelli di difficoltà, si può regolare il movimento della telecamera e personalizzare il sistema di controllo, con una particolare attenzione a quest'ultimo aspetto.

Sempre in termini di input, questi saranno completamente personalizzabili, anche con la possibilità di invertire il movimento dello sguardo, calibrare la vibrazione e la sensibilità degli stick del controller e dei tasti.

In ambito grafica, è possibile modificare il motion blur e attivare opzioni speciali per diversi livelli di daltonismo, in modo da rendere più visibili gli elementi sullo schermo per chi ha questo tipo di disabilità e a vari livelli.

È possibile poi modificare il testo dell'interfaccia, lo schema dei colori e le animazioni in background. Infine, è possibile attivare sottotitoli e caption in 26 lingue, inserire indicatori per la direzione del personaggio e modificare colori, dimensioni e altri elementi mostrati sullo schermo.

Per il resto, oggi abbiamo visto il trailer di lancio e un messaggio da parte di Ninja Theory, mentre l'uscita di Senua's Saga: Hellblade 2 è fissata per domani mattina, 21 maggio, alle ore 10:00 italiane.