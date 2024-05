Resident Evil 1 Remake: ritmo più lento, zombie unici, lore e altri dettagli da un leak

Il nome in codice sarebbe "Biohazard: RE1", cosa che, in effetti, riprende semplicemente il titolo originale del gioco. Sembra inoltre che sia destinato a riprende alcune caratteristiche dell'originale.

Un ritorno alle origini

Resident Evil Rebirth si difende ancora bene come atmosfera e grafica

In particolare, si parla di un ritmo più lento rispetto a quello caratteristico dei capitoli più recenti, rappresentando in un certo senso un ritorno allo stile classico, inoltre pare sia destinato ad espandere un po' la lore della serie e del primo capitolo in particolare.

Non è chiaro cosa significhi questo di preciso, ma potrebbero esserci degli elementi aggiuntivi inediti, in maniera simile a quanto fatto da Resident Evil: Rebirth, che introdusse alcune caratteristiche nuove e parti di gioco mai viste prima.

Ogni zombie dovrebbe avere un modello unico, dunque ci sarebbe un notevole incremento dei dettagli sui nemici, anche perché questi dovrebbero essere presenti in quantità molto minore rispetto a quanto visto nei capitoli successivi, cosa che potrebbe avere senso, vista la probabile ambientazione all'interno di Villa Spencer.

Come prevedibile, gli scenari non saranno pre-renderizzati come in origine ma sarebbe tutto ricostruito in 3D, con miglioramenti grafici evidenti grazie alle nuove potenzialità delle piattaforme moderne e del RE Engine.

Da notare che questo eventuale progetto sarebbe un secondo remake di Resident Evil, cosa che lo rende piuttosto inusuale anche se non proprio impossibile, considerando le abitudini ormai consolidate del mercato videoludico. Alcune voci su questo misterioso Resident Evil Remake erano già emerse nei giorni scorsi, ma non c'è stata alcuna conferma da parte di Capcom.