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Manca poco all'uscita: se hai amato Returnal, prenota la tua copia di Saros su Amazon, il nuovo titolo di Housemarque

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile la possibilità di effettuare la prenotazione di una copia di Saros, il nuovo gioco di Housemarque.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   09/04/2026
Saros
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Saros, nuovo titolo targato Housemarque, è in uscita il prossimo 30 aprile 2026 e su Amazon puoi prenotare la tua copia PS5 a 69,99€ direttamente tramite questo link oppure cliccando sul banner qui in basso: Si tratta del nuovo titolo dei creatori di Returnal che ne riprende lo spirito e alcune meccaniche ma ampliandole in un sistema nuovo e rinnovato. L'esplorazione è al centro dell'avventura: ogni run offre percorsi sempre diversi, biomi suggestivi e rovine aliene ricche di segreti. Nei panni di Arjun, il giocatore può scoprire tecnologie perdute e aree nascoste, ricostruendo poco a poco una storia dimenticata.

Ulteriori dettagli sul gioco

Il gameplay punta su combattimenti frenetici in stile bullet-hell, tipici degli sviluppatori di Housemarque. Gli scontri richiedono riflessi rapidi, capacità di adattamento e una buona lettura dei pattern nemici.

È possibile sbloccare e migliorare armi devastanti, oltre ad abilità ottenute attraverso un sistema legato alla corruzione. La progressione permanente consente di costruire un arsenale personalizzato, rendendo ogni partita unica e strategicamente diversa.

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La narrazione, profonda e psicologica, affronta temi come memoria, perdita e orrori cosmici. Tornando al passaggio tra una run e l'altra, si possono incontrare i membri dell'equipaggio di Echelon IV e osservare come l'Eclissi influenzi la loro sanità mentale. Abbiamo provato il titolo, ecco le nostre prime impressioni.

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