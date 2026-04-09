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L'aggiornamento 1.3 di Death Stranding 2 on the beach lo rende verificato per Steam Deck

Kojima Productions ha aggiornato Death Stranding 2 on the beach alla versione 1.3, rendendolo verificato per Steam Deck.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   09/04/2026
Un intenso momento di Death Stranding 2 on the beach
Death Stranding 2: On The Beach
Death Stranding 2: On The Beach
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È disponibile su PC la patch 1.3 di Death Stranding 2: On the Beach, un aggiornamento che punta soprattutto a migliorare le prestazioni e la stabilità del titolo sulla base dei feedback della community e che introduce una novità importante, almeno per una determinata fetta di utenti: ora è un titolo verificato per Steam Deck.

Le novità della versione 1.3

Tra gli interventi principali spiccano anche i miglioramenti al framerate, con la rimozione dei cali che si verificavano durante l'uso del mirino dei fucili da cecchino e che era uno dei problemi più segnalati dai giocatori. Gli sviluppatori hanno inoltre introdotto vari miglioramenti generali delle prestazioni e sistemato alcuni bug rari che causavano il blocco del gioco.

L'immagine con la certificazione su Steam Deck
L'immagine con la certificazione su Steam Deck

Non mancano miglioramenti anche sul fronte dell'interfaccia e dei comandi, oltre a una serie di interventi su testi e localizzazione, con l'obiettivi di rendere l'esperienza ancora più rifinita.

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Per quanto riguarda la certificazione di Steam Deck, ora il gioco risulta essere pienamente compatibile con l'ibrido di Valve e vanta prestazioni ottimizzate per l'hardware.

Nel comunicato, gli sviluppatori hanno ringraziato la community per i feedback ricevuti: "Grazie a tutti per aver condiviso i vostri feedback e per averci aiutato a migliorare ulteriormente il gioco". Hanno inoltre ribadito che continueranno a supportare il gioco post lancio.

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