L'aggiornamento 1.3 di Death Stranding 2 on the beach lo rende verificato per Steam Deck

È disponibile su PC la patch 1.3 di Death Stranding 2: On the Beach , un aggiornamento che punta soprattutto a migliorare le prestazioni e la stabilità del titolo sulla base dei feedback della community e che introduce una novità importante, almeno per una determinata fetta di utenti: ora è un titolo verificato per Steam Deck .

Le novità della versione 1.3

Tra gli interventi principali spiccano anche i miglioramenti al framerate, con la rimozione dei cali che si verificavano durante l'uso del mirino dei fucili da cecchino e che era uno dei problemi più segnalati dai giocatori. Gli sviluppatori hanno inoltre introdotto vari miglioramenti generali delle prestazioni e sistemato alcuni bug rari che causavano il blocco del gioco.

L'immagine con la certificazione su Steam Deck

Non mancano miglioramenti anche sul fronte dell'interfaccia e dei comandi, oltre a una serie di interventi su testi e localizzazione, con l'obiettivi di rendere l'esperienza ancora più rifinita.

Per quanto riguarda la certificazione di Steam Deck, ora il gioco risulta essere pienamente compatibile con l'ibrido di Valve e vanta prestazioni ottimizzate per l'hardware.

Nel comunicato, gli sviluppatori hanno ringraziato la community per i feedback ricevuti: "Grazie a tutti per aver condiviso i vostri feedback e per averci aiutato a migliorare ulteriormente il gioco". Hanno inoltre ribadito che continueranno a supportare il gioco post lancio.