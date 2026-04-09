Gli utenti abbandonano davvero l'iPhone per Android? Apple chiede i dati di Samsung per il caso antitrust

La causa antitrust avviata nel 2024 contro Apple è ancora in corso. Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha citato Apple in giudizio, accusandola di pratiche anticoncorrenziali che avrebbero limitato la concorrenza nel mercato degli smartphone e dei servizi collegati. Secondo l'accusa, Apple avrebbe sfruttato la sua posizione dominante, creando condizioni che rendono più difficile per gli utenti passare ad altre piattaforme o utilizzare servizi alternativi. Per sostenere la propria difesa, Apple ha chiesto l'autorizzazione a ottenere i documenti interni di Samsung, storico rivale, al fine di mostrare quanti utenti passano da iPhone ad Android e dimostrare così che il mercato non è realmente così chiuso.

Apple ricorre a Samsung

Come vi abbiamo anticipato, la causa antitrust si concentra sulla posizione dominante di Apple e sul suo controllo dell'ecosistema, volto a trattenere gli utenti all'interno dei propri servizi. Per rafforzare la propria difesa, Apple ha chiesto a un tribunale statunitense l'autorizzazione a ottenere alcuni documenti interni dalla casa madre sudcoreana di Samsung. Questi dati comprendono ricerche di mercato, relazioni aziendali e informazioni specifiche legate non solo agli smartphone, ma anche al Galaxy Store e agli smartwatch.

Apple

L'obiettivo è dimostrare che gli utenti possono passare liberamente da iPhone a dispositivi Android senza restrizioni, confermando quindi che il mercato resta competitivo. Tra i punti cruciali dell'accusa, infatti, rientra il fatto che Apple renderebbe difficile agli utenti iPhone passare a smartphone Android, grazie a un ecosistema chiuso e a funzionalità proprietarie che restano accessibili solo all'interno dei propri dispositivi, creando una forma di dipendenza tecnica.

Tuttavia, bisogna ricordare che proprio di recente è stata resa disponibile l'interoperabilità tra Quick Share e AirDrop per agevolare il trasferimento di dati. Samsung, inutile a dirsi, è tra i principali protagonisti del settore smartphone; Apple ha deciso di ricorrere ai suoi dati in quanto riflettono la concorrenza nel mondo reale.