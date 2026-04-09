Apple TV+ lancia una nuova offerta scontata del 30% con sei mesi di streaming a prezzo ridotto

Tra le produzioni di punta troviamo serie di grande successo come Ted Lasso, apprezzata a livello internazionale e vincitrice di numerosi premi, e Scissione, diventata rapidamente un fenomeno cult grazie alla sua narrazione originale. Spiccano anche The Studio e Pluribus, quest'ultima considerata la dramedy più vista nella storia della piattaforma .

Apple TV+ lancia una nuova promozione a tempo limitato pensata per attirare nuovi utenti e riportare quelli già abbonati sulla piattaforma. Fino al 20 aprile, infatti, è possibile sottoscrivere l'abbonamento al prezzo scontato di 6,99€ al mese per sei mesi , con un risparmio complessivo del 30% rispetto al costo standard.

Ulteriori dettagli sull'offerta di Apple TV+

Sul fronte cinematografico, gli abbonati possono godersi titoli come F1 Il film, che ha ottenuto grande successo al botteghino e ha conquistato l'Oscar per il miglior sonoro. A questi si aggiungono le novità più recenti, tra cui il film Il Maestro e la nuova stagione della serie Your Friends and Neighbors, disponibili da poco sulla piattaforma.

Uno dei punti di forza di Apple TV+ è la sua ampia compatibilità: il servizio è accessibile in oltre 100 paesi e su più di un miliardo di dispositivi.

È possibile guardare i contenuti tramite l'app Apple TV su iPhone, iPad, Mac, Apple TV 4K e Apple Vision Pro, ma anche su numerose smart TV di marchi come Samsung, LG e Sony, oltre che su dispositivi Roku, Amazon Fire TV, Chromecast con Google TV e console PlayStation e Xbox.

Inoltre, i nuovi utenti possono usufruire di una prova gratuita di 7 giorni, mentre chi acquista un nuovo dispositivo Apple selezionato può ottenere fino a 3 mesi di abbonamento gratuito.