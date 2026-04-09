Apple TV+ lancia una nuova offerta scontata del 30% con sei mesi di streaming a prezzo ridotto

Apple TV+ lancia una nuova promozione a tempo limitato pensata per attirare nuovi utenti e riportare quelli già abbonati sulla piattaforma. Fino al 20 aprile, infatti, è possibile sottoscrivere l'abbonamento al prezzo scontato di 6,99€ al mese per sei mesi, con un risparmio complessivo del 30% rispetto al costo standard.
Questa offerta rappresenta un'ottima occasione per accedere all'intero catalogo Apple Original, che include una vasta selezione di contenuti esclusivi senza pubblicità.
Tra le produzioni di punta troviamo serie di grande successo come Ted Lasso, apprezzata a livello internazionale e vincitrice di numerosi premi, e Scissione, diventata rapidamente un fenomeno cult grazie alla sua narrazione originale. Spiccano anche The Studio e Pluribus, quest'ultima considerata la dramedy più vista nella storia della piattaforma.
Ulteriori dettagli sull'offerta di Apple TV+
Sul fronte cinematografico, gli abbonati possono godersi titoli come F1 Il film, che ha ottenuto grande successo al botteghino e ha conquistato l'Oscar per il miglior sonoro. A questi si aggiungono le novità più recenti, tra cui il film Il Maestro e la nuova stagione della serie Your Friends and Neighbors, disponibili da poco sulla piattaforma.
Uno dei punti di forza di Apple TV+ è la sua ampia compatibilità: il servizio è accessibile in oltre 100 paesi e su più di un miliardo di dispositivi.
È possibile guardare i contenuti tramite l'app Apple TV su iPhone, iPad, Mac, Apple TV 4K e Apple Vision Pro, ma anche su numerose smart TV di marchi come Samsung, LG e Sony, oltre che su dispositivi Roku, Amazon Fire TV, Chromecast con Google TV e console PlayStation e Xbox.
Inoltre, i nuovi utenti possono usufruire di una prova gratuita di 7 giorni, mentre chi acquista un nuovo dispositivo Apple selezionato può ottenere fino a 3 mesi di abbonamento gratuito.