0

Il monitor da gaming MSI con refresh rate da 180Hz e un tempo di risposta di 1ms è in offerta su Amazon

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione interessante sul monitor da gaming targato MSI. Scopriamo i dettagli del prodotto e dell'offerta.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   09/04/2026
Monitor MSI

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promo interessante e allettante sul monitor da gaming targato MSI che viene messo in offerta con uno sconto attivo e applicato del 35% per un costo totale e finale d'acquisto di 99€. Puoi acquistare il monitor direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul banner qui in basso: Questo modello da 25" con risoluzione Full HD (1920 x 1080) utilizza un pannello Rapid IPS, capace di offrire colori intensi e una resa cromatica estremamente accurata.

Grazie alla copertura del 99% dello spazio sRGB e alla capacità di riprodurre fino a 16,7 milioni di colori, le immagini risultano vive e dettagliate, perfette sia per il gaming competitivo che per la fruizione multimediale.

Ulteriori dettagli sul monitor

Uno dei punti di forza è la frequenza di aggiornamento di 180 Hz, abbinata alla tecnologia Adaptive-Sync, che garantisce fluidità e riduce fenomeni come tearing e stuttering. Il tempo di risposta di 1 ms (GtG) assicura reattività immediata, rendendo questo monitor particolarmente adatto agli eSport e ai titoli più frenetici.

71Yyyrdjsal Ac Sl1500

Gli ampi angoli di visione fino a 178° permettono una visione chiara da qualsiasi posizione, mentre tecnologie come Anti-Flicker e Less Blue Light aiutano a ridurre l'affaticamento degli occhi durante le lunghe sessioni. Infine, il contrasto dinamico fino a 100M:1 e la funzione Night Vision migliorano la visibilità nelle scene più scure.

Non perdere le migliori offerte selezionate dalla Redazione di Multiplayer.it
Iscriviti al Canale
Questo articolo include un link con affiliazione che potrebbe fruttare una commissione a Multiplayer.it.
#Migliori offerte Amazon Italia #Sconti
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Il monitor da gaming MSI con refresh rate da 180Hz e un tempo di risposta di 1ms è in offerta su Amazon