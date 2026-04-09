Il monitor da gaming MSI con refresh rate da 180Hz e un tempo di risposta di 1ms è in offerta su Amazon

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promo interessante e allettante sul monitor da gaming targato MSI che viene messo in offerta con uno sconto attivo e applicato del 35% per un costo totale e finale d'acquisto di 99€. Puoi acquistare il monitor direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul banner qui in basso: Questo modello da 25" con risoluzione Full HD (1920 x 1080) utilizza un pannello Rapid IPS, capace di offrire colori intensi e una resa cromatica estremamente accurata.

Grazie alla copertura del 99% dello spazio sRGB e alla capacità di riprodurre fino a 16,7 milioni di colori, le immagini risultano vive e dettagliate, perfette sia per il gaming competitivo che per la fruizione multimediale.