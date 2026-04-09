Il monitor da gaming MSI con refresh rate da 180Hz e un tempo di risposta di 1ms è in offerta su Amazon

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promo interessante e allettante sul monitor da gaming targato MSI che viene messo in offerta con uno sconto attivo e applicato del 35% per un costo totale e finale d'acquisto di 99€. Puoi acquistare il monitor direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul banner qui in basso: Questo modello da 25" con risoluzione Full HD (1920 x 1080) utilizza un pannello Rapid IPS, capace di offrire colori intensi e una resa cromatica estremamente accurata.
Grazie alla copertura del 99% dello spazio sRGB e alla capacità di riprodurre fino a 16,7 milioni di colori, le immagini risultano vive e dettagliate, perfette sia per il gaming competitivo che per la fruizione multimediale.
Ulteriori dettagli sul monitor
Uno dei punti di forza è la frequenza di aggiornamento di 180 Hz, abbinata alla tecnologia Adaptive-Sync, che garantisce fluidità e riduce fenomeni come tearing e stuttering. Il tempo di risposta di 1 ms (GtG) assicura reattività immediata, rendendo questo monitor particolarmente adatto agli eSport e ai titoli più frenetici.
Gli ampi angoli di visione fino a 178° permettono una visione chiara da qualsiasi posizione, mentre tecnologie come Anti-Flicker e Less Blue Light aiutano a ridurre l'affaticamento degli occhi durante le lunghe sessioni. Infine, il contrasto dinamico fino a 100M:1 e la funzione Night Vision migliorano la visibilità nelle scene più scure.