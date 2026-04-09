La crisi delle RAM raggiungerà livelli mai visti entro il 2028 e i consumatori non avranno scelta: pagheranno

La corsa all'intelligenza artificiale continuerà ad avere un forte impatto sul mercato delle RAM almeno fino al 2028. Ne è convinto Michael Dell, che durante un recente intervento ha parlato di domanda in forte e prolungata espansione.

Secondo il CEO di Dell Technologies, le grandi aziende tecnologiche, i cosiddetti hyperscaler, stanno affrontando una vera e propria corsa agli investimenti per non restare indietro nella competizione sull'IA. "Se non investono nella memoria, temono di rimanere indietro rispetto ai concorrenti", ha provato a spiegare.