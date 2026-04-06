Il video di NVIDIA su DLSS 5 è stato rimosso da YouTube a causa di La7: un caso assurdo

Su YouTube è emerso un caso paradossale, per il quale il video ufficiale di NVIDIA sul DLSS 5 è stato fatto rimuovere in maniera forzata perché i diritti spetterebbero a La7, in quella che sembra un'interpretazione errata dal sistema di sicurezza della piattaforma video.
L'emittente televisiva italiana La7, gestita da Cairo Communication, nei giorni scorsi ha pubblicato sul proprio canale YouTube il famoso video di presentazione di DLSS 5 da parte di NVIDIA, quello che ha scatenato poi numerose discussioni sull'implementazione dell'IA nella gestione dei dettagli e degli elementi grafici nei giochi.
Il medesimo filmato si è diffuso a macchia d'olio su internet, preso, riprodotto e spulciato in ogni suo frame da una quantità enorme di testate e canali YouTube, come è successo anche su queste pagine, visti anche i dibattiti che ne sono scaturiti, ed evidentemente anche La7 ha riproposto il video sulla piattaforma.
Un'interpretazione sbagliata del sistema automatico?
Da qui è però nata una situazione assurda: a quanto pare hanno iniziato ad arrivare richieste di rimozione a tappeto a tutti gli altri video presenti su YouTube e contenenti il famoso video su DLSS 5, che hanno colpito anche la stessa NVIDIA.
Non è ancora chiaro se la situazione sia emersa proprio su richiesta dell'emittente televisiva, ma è più probabile che si tratti di un errore nel sistema automatico di YouTube che gestisce i materiali coperti da copyright.
Se così fosse, la piattaforma avrebbe interpretato il video pubblicato da La7 come quello originale e la rete televisiva come vera detentrice dei diritti sul video del DLSS 5, in un caso ovviamente paradossale, che dimostra come il sistema abbia delle falle logiche.
La questione potrebbe derivare dal fatto che il sistema di Content ID dà precedenza alle emittenti televisive o ai canali di testate giornalistiche di rilievo, ma la gestione automatica senza un'analisi più precisa dei contenuti e dei flussi di trasmissione può portare a degli evidenti errori. Il tutto verrà probabilmente risolto entro breve, ma resta un esempio piuttosto paradigmatico degli inconvenienti in cui può incappare il sistema.