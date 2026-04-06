Il video di NVIDIA su DLSS 5 è stato rimosso da YouTube a causa di La7: un caso assurdo

Su YouTube è emerso un caso paradossale, per il quale il video ufficiale di NVIDIA sul DLSS 5 è stato fatto rimuovere in maniera forzata perché i diritti spetterebbero a La7, in quella che sembra un'interpretazione errata dal sistema di sicurezza della piattaforma video.

L'emittente televisiva italiana La7, gestita da Cairo Communication, nei giorni scorsi ha pubblicato sul proprio canale YouTube il famoso video di presentazione di DLSS 5 da parte di NVIDIA, quello che ha scatenato poi numerose discussioni sull'implementazione dell'IA nella gestione dei dettagli e degli elementi grafici nei giochi.

Il medesimo filmato si è diffuso a macchia d'olio su internet, preso, riprodotto e spulciato in ogni suo frame da una quantità enorme di testate e canali YouTube, come è successo anche su queste pagine, visti anche i dibattiti che ne sono scaturiti, ed evidentemente anche La7 ha riproposto il video sulla piattaforma.