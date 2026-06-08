Le cuffie Logitech G733 sono in promozione su Amazon: comode e con ottima qualità audio, immergiti nei tuoi giochi preferiti

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promo che fa calare il costo delle cuffie Logitech G733: l'offerta prevede uno sconto attivo del 52% per un prezzo totale e finale d'acquisto di 81,49€ . Puoi acquistarle direttamente tramite questo link , oppure accedi alla pagina dedicata dal box qui sotto: Le cuffie Logitech G733 sono un modello gaming wireless over-ear progettato per offrire un'esperienza audio immersiva e confortevole durante le sessioni di gioco. Realizzate dal marchio Logitech G, combinano prestazioni sonore, design moderno e funzionalità pensate per i giocatori.

Ulteriori dettagli sulle cuffie

Dal punto di vista tecnico, le Logitech G733 utilizzano driver audio PRO-G, progettati per offrire un suono chiaro e dettagliato. La risposta in frequenza arriva fino a 10 kHz, con una sensibilità di 99 dB e un'impedenza di 39 ohm. Le cuffie sono completamente wireless e si collegano tramite ricevitore USB, senza la presenza di un jack audio tradizionale.

Questo garantisce libertà di movimento e una connessione stabile durante il gioco. Tra gli accessori inclusi troviamo il cavo di ricarica, il microfono rimovibile, il ricevitore USB wireless e la garanzia del produttore. Il microfono integrato utilizza la tecnologia Blue VO!CE, che migliora la qualità della voce riducendo le imperfezioni e rendendo la comunicazione più chiara nelle chat vocali.