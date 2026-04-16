Vivo X300 Ultra: prezzo, disponibilità e caratteristiche del cameraphone del 2026

Vivo X300 Ultra è finalmente disponibile in Italia . L'azienda cinese ha annunciato che il suo smartphone top di gamma incentrato sulla fotografia è in vendita nel nostro paese da oggi, giovedì 16 aprile 2026, a un prezzo che sfiora i 2.000€.

Vivo X300 Ultra: prezzo e specifiche

Il cuore di Vivo X300 Ultra è la collaborazione con ZEISS, che introduce una dotazione di lenti composta da focali da 14 mm, 35 mm e 85 mm, affiancate da un sistema teleobiettivo che può raggiungere l'equivalente di 400 mm. Il sensore principale arriva fino a 200 MP e integra stabilizzazione ottica avanzata e autofocus con tracciamento fino a 60 fps, migliorando la gestione dei soggetti in movimento.

Vivo X300 Ultra con il kit fotografico

Particolare attenzione è dedicata alla resa cromatica. Il sistema vivo Color Science utilizza sensori multispettrali per analizzare la luce ambiente e restituire colori più fedeli, mentre diversi preset e controlli manuali permettono interventi mirati sia in fase di scatto sia durante la registrazione video. Il display 2K supporta tecnologie avanzate per garantire coerenza tra acquisizione e visualizzazione.

Sul fronte video, X300 Ultra introduce registrazioni 4K fino a 120 fps con supporto a 10-bit Log e Dolby Vision. Le funzionalità multi-focale consentono di lavorare su diverse lunghezze senza interruzioni, mentre il sistema audio multi-microfono punta a migliorare la qualità delle registrazioni in contesti complessi. La compatibilità con workflow professionali amplia le possibilità anche in fase di post-produzione.

Le prestazioni sono affidate a Snapdragon 8 Elite Gen 5, accompagnato da soluzioni di raffreddamento dedicate e da una batteria da 6600 mAh con ricarica rapida a 100 W e wireless a 40 W. Non mancano certificazioni di resistenza a polvere e acqua e un sistema operativo progettato per garantire continuità tra dispositivi e aggiornamenti prolungati nel tempo. Il dispositivo è disponibile a un prezzo di 1.999€, ed è in vendita anche in bundle con accessori fotografici, tra cui un teleconverter dedicato e kit per riprese avanzate, con un prezzo di 2.399 €. La distribuzione include store ufficiale, Amazon e principali rivenditori online, con opzioni di finanziamento.