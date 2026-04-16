Vivo X300 Ultra: prezzo, disponibilità e caratteristiche del cameraphone del 2026

Vivo X300 Ultra è finalmente disponibile in Italia. L'azienda cinese ha annunciato che il suo smartphone top di gamma incentrato sulla fotografia è in vendita nel nostro paese da oggi, giovedì 16 aprile 2026, a un prezzo che sfiora i 2.000€.
Il dispositivo si posizione quindi nella fascia premium, rivolgendosi principalmente a chi è interessato a funzionalità avanzate per fotografia e video.
Vivo X300 Ultra: prezzo e specifiche
Il cuore di Vivo X300 Ultra è la collaborazione con ZEISS, che introduce una dotazione di lenti composta da focali da 14 mm, 35 mm e 85 mm, affiancate da un sistema teleobiettivo che può raggiungere l'equivalente di 400 mm. Il sensore principale arriva fino a 200 MP e integra stabilizzazione ottica avanzata e autofocus con tracciamento fino a 60 fps, migliorando la gestione dei soggetti in movimento.
Particolare attenzione è dedicata alla resa cromatica. Il sistema vivo Color Science utilizza sensori multispettrali per analizzare la luce ambiente e restituire colori più fedeli, mentre diversi preset e controlli manuali permettono interventi mirati sia in fase di scatto sia durante la registrazione video. Il display 2K supporta tecnologie avanzate per garantire coerenza tra acquisizione e visualizzazione.
Sul fronte video, X300 Ultra introduce registrazioni 4K fino a 120 fps con supporto a 10-bit Log e Dolby Vision. Le funzionalità multi-focale consentono di lavorare su diverse lunghezze senza interruzioni, mentre il sistema audio multi-microfono punta a migliorare la qualità delle registrazioni in contesti complessi. La compatibilità con workflow professionali amplia le possibilità anche in fase di post-produzione.
Le prestazioni sono affidate a Snapdragon 8 Elite Gen 5, accompagnato da soluzioni di raffreddamento dedicate e da una batteria da 6600 mAh con ricarica rapida a 100 W e wireless a 40 W. Non mancano certificazioni di resistenza a polvere e acqua e un sistema operativo progettato per garantire continuità tra dispositivi e aggiornamenti prolungati nel tempo. Il dispositivo è disponibile a un prezzo di 1.999€, ed è in vendita anche in bundle con accessori fotografici, tra cui un teleconverter dedicato e kit per riprese avanzate, con un prezzo di 2.399 €. La distribuzione include store ufficiale, Amazon e principali rivenditori online, con opzioni di finanziamento.
Scheda tecnica Vivo X300 Ultra
- Sistema Operativo: OriginOS 6 (Basato su Android 16)
- Processore: Snapdragon 8 Elite Gen 5
- Chip di Imaging: Pro Imaging Chip V51+
- Memoria (RAM/ROM): 16 GB + 512 GB / 16 GB + 1 TB
- Batteria: 6600mAh BlueVolt Battery (TYP)
- Ricarica: 100W FlashCharge, 80W Wireless Charge
- Display: 6.82 pollici, 8T LTPO, frequenza di aggiornamento 144 Hz
- Risoluzione Display: 3168 × 1440
- Certificazioni Display: Dolby Vision, HDR10+, HDR Vivid, Netflix HDR, SGS Low Blue Light, TÜV Rheinland Flicker-Free
- Fotocamera Posteriore (Tripla):
- 85 mm ZEISS Gimbal-Grade APO Telephoto (200 MP | HP3 | 1/1.4" | f/2.67)
- 35 mm ZEISS Documentary Camera (200 MP | LYTIA 901 | 1/1.12" | f/1.95)
- 14 mm ZEISS Ultra Wide-Angle (50 MP | LYTIA 818 | 1/1.28" | f/2.0)
- Fotocamera Frontale: 50 MP ZEISS Ultra-Clear (50 MP | JN5 | 1/2.75" | f/2.45)
- Video: Multi-Focal 4K 120 fps (High-Spec, 10-Bit Log, Dolby Vision, Master Color)
- Dimensioni:
- Volcano Black: 162.98 × 76.81 × 8.19 mm
- Steppe Green: 162.98 × 76.81 × 8.49 mm
- Peso: 232g (Volcano Black), 237g (Steppe Green)
- Sicurezza: 3D Ultrasonic Fingerprint Scanning 2.0
- Protezione: IP68 & IP69 Resistenza a polvere e acqua
- Connettività: Wi-Fi (2.4G / 5G / 6G), Bluetooth 6.0, USB 3.2 (fino a 10Gb/s, USB OTG), NFC
- Audio: Dual Stereo Speaker, Quad-Mic Audio Recording Master
- Prezzo: 1.999€