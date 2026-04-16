It Takes Two in forte sconto su Instant Gaming, doppia offerta tra PC ed Xbox

Su Instant Gaming è attualmente disponibile una doppia offerta su It Takes Two, con sconti particolarmente marcati sia su PC sia su Xbox. La versione PC (EA App) è proposta a 11,50€ (IVA esclusa) invece dei 40€, con uno sconto del 71%. Ancora più aggressivo il prezzo della versione Xbox (Microsoft Store), disponibile a 7,53€ (IVA esclusa), con un ribasso dell'81%. I codici sono digitali e riscattabili sulle rispettive piattaforme. Dopo l'acquisto, vengono forniti immediatamente e sono pronti per l'attivazione. Potete acquistarlo cliccando sui box qui sopra. La differenza di prezzo tra le due versioni rende particolarmente interessante l'opzione Xbox, ma anche la versione PC resta su una fascia molto accessibile.
Uno dei migliori giochi cooperativi degli ultimi anni
It Takes Two è un'avventura interamente pensata per essere giocata in due, senza modalità single player tradizionale. Ogni sezione introduce meccaniche diverse, costringendo i giocatori a collaborare costantemente per proseguire. Il design dei livelli cambia di continuo, alternando platform, puzzle e momenti più action, mantenendo sempre al centro la cooperazione.
Uno degli aspetti più apprezzati è proprio la varietà: il gioco evita la ripetitività introducendo nuove idee a intervalli regolari, rendendo ogni fase diversa dalla precedente. A questi prezzi It Takes Two rappresenta una delle proposte più solide per chi cerca un'esperienza cooperativa completa, sia su PC sia su console.