Apple iPad Pro da 13" con chip M5 da 1 TB in sconto su Amazon al minimo storico

Se sei interessato all'iPad Pro con il chip M5, puoi trovare su Amazon la versione da 1 TB a 1.999 € rispetto al prezzo consigliato di 2.199 €, permettendoti di risparmiare circa il 9%. Si tratta del prezzo minimo storico, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Inoltre, potrai restituirlo entro 14 giorni se non sei soddisfatto. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.
Un dispositivo compatto e versatile
In questo caso ti proponiamo il prodotto nella colorazione Nero siderale con vetro standard. Il chip M5 offre prestazioni ottimali, che si tratti di multitasking e qualsiasi altra attività. Basato su iPadOS26, potrai sperimentare il nuovo design Liquid Glass con giochi di trasparenze ed elementi traslucidi. Il display XDR da 13" offre luminosità estrema e contrasto preciso, con un'ampia gamma cromatica P3 e True Tone.
Non mancano le funzioni Apple Intelligence per comunicare, creare e tanto altro ancora. Nel complesso, si tratta di un prodotto particolarmente apprezzato dagli utenti, sebbene lo sconto attuale non sia estremamente elevato. In tal caso potresti dover attendere ancora.