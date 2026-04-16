Bread & Fred a 1€ su Instant Gaming: preparatevi a litigare male con tutte le vostre persone preferite

Su Instant Gaming è disponibile un'offerta su Bread & Fred, acquistabile a 1€ (IVA esclusa) invece dei 15€, con uno sconto del 93%. La key è riscattabile su Steam ed è compatibile con PC e Mac. Dopo l'acquisto, il codice viene fornito in formato digitale ed è pronto per l'attivazione immediata. Potete acquistarlo cliccando sul box qui sopra oppure tramite il link diretto alla pagina prodotto. Il prezzo estremamente basso lo rende una delle offerte più curiose del momento, soprattutto per chi cerca esperienze cooperative diverse dal solito.