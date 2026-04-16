Gli sviluppatori di Windrose chiedono contatti per un grosso ISP che li aiuti con i problemi della cooperativa online

La situazione è apparsa fin da subito così complessa da spingere il team di sviluppo, Kraken Express, a lanciare un insolito e accorato appello sul server Discord ufficiale del gioco, chiedendo letteralmente aiuto alla community per contattare degli esperti di rete: "Se per caso lavorate per, o conoscete qualcuno in un importante provider di servizi internet (ISP) e uropeo o nordamericano che potrebbe essere disposto a parlare con noi, apprezzeremmo davvero una presentazione", hanno scritto gli sviluppatori mercoledì. "Potrebbe fare una grande differenza nel migliorare la connettività co-op per tutti".

Il debutto in accesso anticipato di Windrose , nuovo survival a tema piratesco interamente incentrato sul PvE, si sta rivelando un successo, ma sta anche creando qualche problema. Da un lato, i numeri parlano chiaro: nel suo secondo giorno su Steam, il gioco ha sfiorato un picco di 100.000 giocatori contemporanei, mantenendo recensioni molto positive. Dall'altro, l'infrastruttura di rete sta mostrando il fianco, trasformando l'esperienza multigiocatore in un percorso a ostacoli tra blocchi prolungati e picchi di lag improvvisi , persino tra utenti geograficamente molto vicini.

Verificare il problema

Mentre il team si dichiara al lavoro, la community ha notato diverse mancanze tecniche. I server dedicati di Windrose risultano insolitamente scarni in termini di funzionalità, impedendo ad esempio ai giocatori di connettersi tramite port forwarding. Una lacuna che sorprende, soprattutto se si considera che il publisher del gioco è Pocketpair (gli stessi di Palworld), un'azienda che dovrebbe avere l'esperienza necessaria per fornire strumenti di rete adeguati al lancio.

Il troppo successo sta danneggiando Windrose

Kraken Express sta comunque cercando di correre ai ripari, pur sembrando in difficoltà nel diagnosticare il problema. Sempre su Discord, il team ha rassicurato l'utenza: "Diversi hotfix sono già in fase di sviluppo, e il vostro aiuto è incredibilmente prezioso per assicurarci di affrontare le cose nel modo giusto".

Tuttavia, ad alimentare le preoccupazioni dei giocatori non è solo il lag, ma una scoperta fatta spulciando il codice dei server dedicati: il sistema richiede infatti la registrazione verso un endpoint russo. L'URL in questione reindirizza effettivamente a un indirizzo IP localizzato a Mosca.

Senza nominare direttamente la Russia, Kraken Express ha affrontato la questione dei blocchi di rete con un altro messaggio su Discord: "Abbiamo ricevuto diverse segnalazioni sul fatto che alcuni dei nostri indirizzi server e servizi backend utilizzati per la co-op potrebbero essere limitati o inseriti in blocklist da alcuni ISP in Europa e Nord America. Per essere del tutto trasparenti, stiamo ancora cercando di capire cosa stia andando storto in questo caso. Non abbiamo ancora una risposta chiara, ma stiamo facendo tutto il possibile per andare a fondo della questione. Qualcosa sta chiaramente interferendo lungo il percorso, e se potete aiutarci a fare un po' di luce su questo, ve ne saremmo sinceramente grati".

Va precisato che Kraken Express ha sede in Uzbekistan, non in Russia, e che il software dei server contiene URL simili che puntano anche a indirizzi IP in Europa e Corea del Sud. Potrebbe quindi trattarsi di una semplice scelta di routing senza secondi fini. Tuttavia, finché gli sviluppatori non chiariranno con esattezza perché le connessioni dei giocatori occidentali debbano "rimbalzare" a Mosca ogni volta che avviano un server, un velo di sospetto è destinato a rimanere.

La sensazione, comunque, è quella di un piccolo team che si è trovato all'improvviso a dover gestire un successo che non si aspettava essere di queste proporzioni.