Monster Hunter Stories 3 scende di prezzo su Instant Gaming, sconto deciso per il nuovo capitolo spin-off

Su Instant Gaming è attualmente disponibile un'offerta su Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection, acquistabile a circa 38,19€ (IVA esclusa) invece dei 70€, con uno sconto del 45%. La key è riscattabile su Steam e consente l'accesso immediato alla versione PC del titolo. Dopo l'acquisto, il codice viene fornito in formato digitale ed è pronto per l'attivazione. Potete acquistarlo cliccando sul box qui sopra oppure tramite il link diretto alla pagina prodotto. Il prezzo si posiziona già su una fascia più accessibile rispetto al lancio standard, rendendo il gioco più appetibile anche a chi segue la serie con interesse ma senza fretta.
Il lato narrativo di Monster Hunter
A differenza della saga principale, la serie Stories punta su un'impostazione più narrativa e su un sistema di combattimento a turni. Il giocatore non caccia semplicemente i mostri, ma li alleva e li porta in battaglia come compagni. Questo approccio cambia completamente il ritmo dell'esperienza, avvicinandola a un GDR più classico, con progressione, legami tra personaggi e una struttura più guidata.
Con questo terzo capitolo, Capcom amplia ulteriormente il sistema di gioco introducendo nuove creature, ambientazioni e meccaniche legate alla crescita dei Monstie. Lo sconto attuale rappresenta una buona occasione per avvicinarsi a una delle declinazioni più particolari del franchise, soprattutto per chi cerca un'esperienza diversa rispetto ai capitoli principali.