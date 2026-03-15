Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection batte subito il record di giocatori su Steam del secondo capitolo

Ovviamente, non si tratta di una panoramica completa, ma è purtroppo impossibile avere i dati delle versioni console e comprendere così il risultato complessivo dell'opera.

Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection è stato da poco pubblicato e ora possiamo vedere quanto bene sta facendo nella versione PC, grazie ai dati di Steam DB.

I dati di Steam di Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection

Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection ha ottenuto un picco di 54.778 giocatori contemporanei su Steam, nel pomeriggio italiano di domenica 15 marzo. Nelle prossime ore potrebbe ottenere numeri migliori, ma al momento vediamo che il grafico è già in discesa e - basandoci anche sui giorni precedenti e sugli orari di punta - crediamo che questo possa essere il picco massimo del primo fine settimana, ovvero il momento più importante per un gioco single player.

Inoltre, Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection è già stato in grado di battere il record del precedente titolo, che si era fermato al momento della pubblicazione su Steam a 34.995 utenti contemporanei. Le recensioni di Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin sono migliori di quelle di Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection (80,84% vs 70,78%) ma siamo ancora troppo vicini al lancio per poter analizzare davvero il responso medio del pubblico.

Diteci, voi state giocando a Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection? Oppure al momento avete altro tra le mani? Se ancora non siete certi, potete leggere la nostra recensione di Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection.