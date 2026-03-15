Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection è ovviamente amatissimo da Famitsu

Famitsu ha pubblicato nuove recensioni e ci permette di vedere così cosa ne pensano i suoi recensori di titoli come Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection , il gioco di ruolo a turni di Capcom basato sulla saga di giochi d'azione.

I voti di Famitsu

Ecco i voti della settimana di Famitsu:

Monster Hunter Stories 3 - 9 / 9 / 9 / 9

Disciples: Domination - 8 / 7 / 7 / 7

Baladins - 7 / 8 / 8 / 6

Hunt the Night - 7 / 8 / 7 / 6

Fortuna Magus - 5 / 7 / 8 / 6

Senza particolare sorpresa, possiamo vedere che Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection ha ottenuto un 36/40, con quattro 9. Il gioco di ruolo è stato apprezzato in tutto il mondo e non ci aspettavamo una reazione differente dai recensori di Famitsu.

Gli altri giochi non sono così famosi e quello che salta più all'occhio è Fortuna Magus, che passa dal 5 all'8 per un totale di 26/40. Si tratta di un GDR giapponese a turni dallo stile retro, disponibile anche in lingua inglese su PC e console.

Disciples: Domination è invece un GDR tattico con visuale isometrica disponibile da febbraio anche in occidente. Baladins è invece una avventura GDR per 1-4 giocatori dallo stile grafico cartoon molto piacevole. Infine, Hunt the Night è invece un GDR d'azione in pixel art con visuale dall'alto.