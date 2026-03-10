0

Monster Hunter Stories 3: data e orario di lancio e dettagli sul preload su PC, PS5, Xbox e Nintendo Switch 2

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   10/03/2026
Un Kulu-Yaku di Monster Hunter Stories 3
Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection
Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection
Dopo l'ottima accoglienza da parte della stampa, il debutto di Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection è ormai alle porte. Per preparare i giocatori, Capcom ha pubblicato una mappa completa con date e orari di sblocco delle versioni digitali su tutte le piattaforme, oltre alle informazioni dedicate al preload.

Per quanto riguarda l'Italia, il lancio su PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2 avverrà allo scoccare della mezzanotte di venerdì 13 marzo (quindi nella notte tra il 12 e il 13). Su Steam, invece, l'attesa sarà leggermente più lunga: lo sblocco è previsto alle 5:00 del mattino del 13 marzo. Se avevate in mente una maratona notturna, forse conviene andare a letto presto e svegliarsi prima dell'alba.

Dettagli sul preload

Chi ha acquistato la versione digitale potrà iniziare a scaricare il gioco in anticipo, con tempistiche diverse a seconda della piattaforma. Su Nintendo Switch 2 il preload è già disponibile, mentre su PS5 partirà alle 00:00 dell'11 marzo, mentre su Steam e Xbox Series X|S alle 5:00 dello stesso giorno.

A differenza della serie principale, Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection si propone come un JRPG a turni turni con una forte componente narrativa, dove i mostri non sono solo avversari ma veri compagni da allevare, personalizzare e portare in battaglia. Se i giudizi entusiastici della critica non bastano, potete provarlo direttamente grazie alla demo gratuita disponibile sugli store digitali.

