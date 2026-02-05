La demo di Monster Hunter Stories 3 Twisted Reflection è disponibile da ora

In occasione del Nintendo Direct: Partner Showcase abbiamo avuto la possibilità di vedere in azione Monster Hunter Stories 3 Twisted Reflection, il nuovo gioco di ruolo a turni ambientato nell'universo narrativo di Monster Hunter di Capcom.

Ricordiamo che la data di uscita è il 13 marzo 2026. Inoltre, è stato annunciato durante la diretta che una demo sarà disponibile oggi su Nintendo eShop così come su PS Store, Xbox Store e Steam.

La demo è perfetta per mettere alla prova la prima fase del gioco. Il salvataggio potrà essere spostato nel gioco completo.