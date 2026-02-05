La demo di Monster Hunter Stories 3 Twisted Reflection è disponibile da ora

In occasione del Nintendo Direct: Partner Showcase abbiamo avuto la possibilità di vedere in azione Monster Hunter Stories 3 Twisted Reflection, il nuovo gioco di ruolo a turni ambientato nell'universo narrativo di Monster Hunter di Capcom.
Ricordiamo che la data di uscita è il 13 marzo 2026. Inoltre, è stato annunciato durante la diretta che una demo sarà disponibile oggi su Nintendo eShop così come su PS Store, Xbox Store e Steam.
La demo è perfetta per mettere alla prova la prima fase del gioco. Il salvataggio potrà essere spostato nel gioco completo.
Il trailer di Monster Hunter Stories 3 Twisted Reflection
Monster Hunter Stories 3 Twisted Reflection ci permetterà di esplorare un ampio mondo, combattere contro vari mostri classici della serie ma anche creare la nostra squadra di creature, allevandole sin dall'uovo.
La storia ruota attorno a due nazioni in guerra, Azuria e Vermeil. Quando viene ritrovato un uovo di Rathalos, creduto estinto, si spera che sia il simbolo di una nuova speranza. In realtà, dall'uovo non nasce un singolo mostro ma due gemelli con il marchio Scaglieblu che sembra legato a una guerra civile di due secoli prima.
I due mostri danno così il via a una nuova guerra e noi, il Rider protagonista della storia, dovremo unirci a uno dei due Rathalos per viaggiare e scoprire la verità.
