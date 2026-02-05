Tokyo Scramble è un'esclusiva per Nintendo Switch 2 che si ispira a Dino Crisis

A quanto pare il mondo in questione ha un nome, così come le creature che ci vivono, gli Zino: discendenti dei titanici rettili preistorici , che si sono voluti in maniera inaspettata ma non hanno perso la ferocia delle origini e si pongono dunque come una terribile minaccia.

Durante il Partner Showcase di oggi è stato annunciato Tokyo Scramble, un'esclusiva per Nintendo Switch che si ispira a Dino Crisis e che sarà disponibile in formato digitale su eShop fra pochi giorni, per la precisione l' 11 febbraio .

Se Dino Crisis non torna...

Di recente Code Violet ha provato a riproporre l'esperienza di Dino Crisis su PS5, ma pare non sia andata benissimo e ci chiediamo se Tokyo Scramble avrà maggiore fortuna: la cosa positiva è che potremo scoprirlo nel giro di pochi giorni, visto il lancio imminente.

Nel gioco ogni Zino possiede abilità e pattern differenti, il che significa che dovremo studiare il loro comportamento per poterli anticipare e sfruttare il momento giusto per uscire dal nostro nascondiglio e fuggire.