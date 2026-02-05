Tokyo Scramble è un'esclusiva per Nintendo Switch 2 che si ispira a Dino Crisis

Durante il Partner Showcase di oggi è stato annunciato Tokyo Scramble, un'esclusiva per Nintendo Switch che si ispira a Dino Crisis e che sarà disponibile in formato digitale su eShop fra pochi giorni, per la precisione l'11 febbraio.
Ambientato in un mondo sotterraneo abitato dai dinosauri, il gioco ci metterà alla guida di Ann, una ragazza che si ritrova a vagare all'interno di questo scenario dopo il catastrofico crollo di un'intera porzione della capitale giapponese.
A quanto pare il mondo in questione ha un nome, così come le creature che ci vivono, gli Zino: discendenti dei titanici rettili preistorici, che si sono voluti in maniera inaspettata ma non hanno perso la ferocia delle origini e si pongono dunque come una terribile minaccia.
Per evitare di finire divorati, dovremo dunque muoverci in silenzio e restare nascosti, nell'ambito di un gameplay a base stealth caratterizzato da controlli semplici ma con un grado di sfida non banale, in cui un solo errore può essere fatale.
Se Dino Crisis non torna...
Di recente Code Violet ha provato a riproporre l'esperienza di Dino Crisis su PS5, ma pare non sia andata benissimo e ci chiediamo se Tokyo Scramble avrà maggiore fortuna: la cosa positiva è che potremo scoprirlo nel giro di pochi giorni, visto il lancio imminente.
Nel gioco ogni Zino possiede abilità e pattern differenti, il che significa che dovremo studiare il loro comportamento per poterli anticipare e sfruttare il momento giusto per uscire dal nostro nascondiglio e fuggire.