Captain Tsubasa 2: World Fighters è stato annunciato con un trailer, il ritorno di Holly e Benji!

Bandai Namco Entertainment Europe ha annunciato oggi Captain Tsubasa 2: World Fighters, ovvero il nuovo episodio del videogioco ufficiale di Captain Tsubasa in arrivo nel 2026 e mostrato per la prima volta con un trailer.
Il gioco non ha ancora una data di uscita precisa ma è previsto arrivare nel corso del 2026 su PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch, in attesa di ulteriori informazioni: si tratta del seguito di Captain Tsubasa: Rise of New Champions, proponendosi come un'evoluzione diretta di quella particolare formula tra calcio e avventura.
Sviluppato da Tamsoft e Bandai Namco, il gioco riprende elementi della storia del manga/anime di Captain Tsubasa (noto anche come Holly e Benji, dalle nostre parti) rielaborate in maniera interattiva e inserite nel contesto di un gioco di calcio dalle caratteristiche arcade.
Il primo trailer
Il trailer di debutto mostra qualcosa di questa nuova avventura, che presenta ancora più contenuti dell'originale anche in termini di squadre e personaggi. All'interno troviamo 22 squadre nazionali, oltre 110 personaggi giocabili e più di 150 diverse mosse speciali animate in campo, in gran parte tratte dalla tradizione della serie animata e dei manga.
Nel percorso tra una partita e l'altra ci troviamo ad affrontare sfidanti da tutto il mondo, tra cui squadre che non sono mai apparse nel titolo precedente, nonché squadre e personaggi originali.
"Captain Tsubasa: Rise of New Champions invita i fan a intraprendere il loro percorso verso la vittoria creando il proprio personaggio e unendosi a Tsubasa nella sua missione. I giocatori potranno forgiare nuove amicizie, affrontare nuovi rivali e riportare a casa il tanto ambito trofeo", dice Bandai Namco.
Gli sviluppatori promettono notevoli miglioramenti all'azione in campo, nuove super mosse spettacolari e un gameplay avanzato anche grazie a un sistema di controllo più completo e preciso.
Anche parare i tiri in porta diventa più tattico grazie a un nuovo sistema che mette il portiere contro il tiratore, consentendo a entrambi di sperimentare e contrastare spettacolari super tiri e parate da parte dei personaggi della serie originale.