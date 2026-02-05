Captain Tsubasa 2: World Fighters è stato annunciato con un trailer, il ritorno di Holly e Benji!

Bandai Namco Entertainment Europe ha annunciato oggi Captain Tsubasa 2: World Fighters, ovvero il nuovo episodio del videogioco ufficiale di Captain Tsubasa in arrivo nel 2026 e mostrato per la prima volta con un trailer.

Il gioco non ha ancora una data di uscita precisa ma è previsto arrivare nel corso del 2026 su PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch, in attesa di ulteriori informazioni: si tratta del seguito di Captain Tsubasa: Rise of New Champions, proponendosi come un'evoluzione diretta di quella particolare formula tra calcio e avventura.

Sviluppato da Tamsoft e Bandai Namco, il gioco riprende elementi della storia del manga/anime di Captain Tsubasa (noto anche come Holly e Benji, dalle nostre parti) rielaborate in maniera interattiva e inserite nel contesto di un gioco di calcio dalle caratteristiche arcade.