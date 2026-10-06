Out of Bounds Showcase 2026, tutti i giochi: da Void Reaver a Midgardr, più due reveal a sorpresa

Out of Bounds, lo showcase organizzato da Entalto Publishing e dedicato alle produzioni indipendenti, torna nel 2026 con una nuova selezione di sedici giochi molto diversi fra loro, accomunati soprattutto dalla volontà di ritagliarsi uno spazio al di fuori dei circuiti promozionali più affollati. Lo showcase è stato trasmesso in streaming su YouTube il 6 ottobre, mentre dal 9 all'11 ottobre una versione fisica sarà ospitata al SAGA BCN Game Fest di Barcellona, dove dodici dei titoli saranno giocabili. Abbiamo assistito in anteprima alla presentazione, che fra nuovi annunci, demo, date d'uscita e trailer ha alternato progetti già conosciuti a due titoli mostrati per la prima volta: BINGONE e Precious Nightmare.

Tra i generi più rappresentati abbiamo visto emergere soprattutto roguelite e horror, declinati però attraverso formule e sensibilità assai differenti. Ora che lo showcase è stato trasmesso pubblicamente, ripercorriamo tutti i titoli presentati, soffermandoci sulle novità emerse durante l'evento e sugli elementi più interessanti dei singoli progetti.