GTA 6 è il gioco con il più alto numero di preordini nella storia degli store PlayStation e Xbox

GTA 6 inizia con i record ancora prima di uscire ufficialmente, a quanto pare, considerando che si tratta già del gioco con il più alto numero di preordini mai registrati nella storia di PlayStation Store e Xbox Store.

La conferma è arrivata praticamente in contemporanea sia parte di Sony che di Microsoft, per quanto riguarda le rispettive piattaforme, e la cosa stupisce ben poco, pensando all'aspettativa che circonda il nuovo gioco di Rockstar Games, destinato davvero a entrare nella storia per diversi motivi.

Con l'apertura del preload, annunciato con tanto di nuovo trailer dedicato, continuano dunque ad arrivare numerose notizie su GTA 6, destinato a far parlare di sé ancora a lungo, considerando anche questo percorso di avvicinamento al lancio ormai vicino.