GTA 6 è il gioco con il più alto numero di preordini nella storia degli store PlayStation e Xbox

GTA 6 inizia con i record ancora prima di uscire ufficialmente, a quanto pare, considerando che si tratta già del gioco con il più alto numero di preordini mai registrati nella storia di PlayStation Store e Xbox Store.
La conferma è arrivata praticamente in contemporanea sia parte di Sony che di Microsoft, per quanto riguarda le rispettive piattaforme, e la cosa stupisce ben poco, pensando all'aspettativa che circonda il nuovo gioco di Rockstar Games, destinato davvero a entrare nella storia per diversi motivi.
Con l'apertura del preload, annunciato con tanto di nuovo trailer dedicato, continuano dunque ad arrivare numerose notizie su GTA 6, destinato a far parlare di sé ancora a lungo, considerando anche questo percorso di avvicinamento al lancio ormai vicino.
I messaggi di PlayStation e Xbox
"Grand Theft Auto 6 è il gioco più prenotato nella storia di PlayStation Store!" Si legge nel messaggio pubblicato dall'account ufficiale PlayStation su X, accompagnato peraltro da un video che mostra le caratteristiche del gioco su PS5.
Dall'altra parte, la CEO di Xbox, Asha Sharma, è intervenuta direttamente su X per annunciare praticamente la stessa cosa, ovvero che "GTA 6 è già il gioco più prenotato di sempre su Microsoft Store", sebbene il messaggio della numero uno della divisione videoludica Microsoft si concentri anche su altri dettagli interessanti.
Accordo strategico di 10 anni con Xbox
Insomma, quello che sembra certo è che, in attesa dei primi dati di vendita, già le prenotazioni sembrano essere alle stelle per il gioco di Rockstar Games, in attesa di ulteriori sviluppi sulla questione.
Il post di Sharma riferisce peraltro anche dell'avvio della nuova partnership strategica di dieci anni con Take-Two che vedrà il lancio di GTA 6 anche attraverso Xbox Cloud Gaming, cosa che consentirà sostanzialmente di giocare al gioco anche utilizzando Xbox One, attraverso il servizio in streaming.
Potrebbe essere una soluzione interessante, considerando la quantità di console della scorsa generazione che potrebbero essere ancora nelle case di molti utenti e i prezzi ormai quasi proibitivi delle console attuali, abbattendo dunque le barriere d'accesso a GTA 6.
Per il resto, abbiamo visto nelle ore scorse che GTA 6 girerà a 30 FPS su console, una decisione che ha causato anche una certa delusione presso i fan, soprattutto i possessori di PS5 Pro che si sarebbero aspettati forse l'introduzione di una modalità bilanciata a 40 FPS che pare non essere disponibile, almeno al lancio.