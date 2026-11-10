Hollow Knight: Silksong potrebbe avere altre espansioni gratuite oltre a Sea of Sorrow

Team Cherry potrebbe avere altre espansioni gratuite in programma per Hollow Knight: Silksong oltre alla già annunciata Sea of Sorrow, guardando un possibile indizio che è emerso in queste ore dal libretto presente nell'edizione fisica del gioco. La versione fisica di Hollow Knight: Silksong è disponibile finalmente a partire da oggi ed emergono già alcuni dettagli su questa attesa edizione su disco e cartuccia, partendo proprio dal libretto che è presente all'interno della confezione, come si conviene a una versione retail in stile classico. All'interno di questo si trova un breve passaggio che sembra riferirsi ad espansioni per il gioco, intese al plurale: potrebbe dunque esserci qualcos'altro oltre al grosso Sea of Sorrow già annunciato in precedenza.

Pacchetti al plurale "Il mondo di Hollow Knight: Silksong si arricchirà di pacchetti di contenuti gratuiti", si legge nel testo riportato in una pagina all'interno del libretto.

"Preparatevi a nuove avventure ricche di nuovi amici, nuove abilità e nuovi nemici feroci!" E Qui la questione da tenere d'occhio è l'uso del plurale, perché sembra proprio far intendere che di espansioni previste ce ne siano più di una. Potrebbe ovviamente trattarsi di un errore o un'interpretazione un po' particolare dei contenuti previsti nel prossimo grosso aggiornamento, ma per come viene riportato il testo sembra proprio indicare l'esistenza di più espansioni o DLC, che sarebbero peraltro gratis, in base a quanto riferito. La pagina in questione definisce poi Sea of Sorrow la "prima espansione", cosa che lascia intendere l'arrivo di altre aggiunte successive, forse di dimensioni simili. In effetti, anche il primo Hollow Knight ha ricevuto quattro DLC dopo il lancio, tutti piuttosto sostanziosi e tutti pubblicati gratuitamente, poi inseriti all'interno dell'edizione completa del gioco.