Preordina l'edizione fisica di Hollow Knight: Silksong per PS5, Nintendo Switch 2 e Xbox

Su Amazon è possibile preordinare l'edizione fisica di Hollow Knight: Silksong . Se sei interessato, puoi acquistare la tua versione preferita cliccando direttamente sui box qui sotto: Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni dall'uscita, prevista per il 16 ottobre 2026. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Un metroidvania straordinario

Come anticipato, si tratta dell'edizione fisica del gioco. Tuttavia, oltre a includere Hollow Knight: Silksong, è presente anche un manuale di 32 pagine, insieme a una mappa pieghevole di Pharloom. Si tratta di un metroidvania estremamente immenso sul fronte contenutistico, con tanta quantità e soprattutto qualità. A contribuire sono la direzione artistica e il sonoro, insieme alla costruzione e alla progettazione del mondo. Il sistema di combattimento offre battaglie eccezionali e potrai dominare un arsenale in costante espansione di armi, trappole e meccanismi per liberarti dei nemici. Darai la caccia a bestie rare e decifrerai antichi misteri per infondere nuova speranza nel regno.

Hollow Knight: Silksong

Si tratta quindi di un gioco assolutamente consigliato agli appassionati di metroidvania e a chi ha amato il capitolo precedente. Puoi saperne di più leggendo la nostra recensione. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.