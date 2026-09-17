Disponibile la beta 5 di Android 17 QPR2: Google si concentra su bug e stabilità

Dopo aver reso disponibile la versione stabile di Android 17 QPR1, Google ha anche distribuito la beta 5 di Android 17 QPR2 per dispositivi Pixel. Come di consueto, questa versione è principalmente incentrata sulla correzione di bug e diverse problematiche che potevano impattare sull'esperienza dell'utente. Inoltre, è stato aggiunto un nuovo riquadro nelle Impostazioni Rapide. Vediamo di seguito tutti i dettagli.
Le novità della quinta beta
Ecco un pratico riepilogo delle correzioni apportate:
- Risolto un problema per cui la modifica del tipo di dispositivo Bluetooth nelle impostazioni non comportava l'aggiornamento visivo della relativa icona. (Problema n. 516071134)
- Risolto un problema di stabilità del sistema che causava riavvii imprevisti del dispositivo durante lo scorrimento continuo dell'interfaccia utente in applicazioni con un elevato carico multimediale. (Problema n. 544291113)
- Premendo i pulsanti fisici del volume durante la trasmissione di contenuti multimediali, il cursore del volume di sistema non veniva visualizzato. (Problema n. 548145018)
- Risolto un problema di visualizzazione del testo che causava la comparsa di evidenziazioni di sfondo impreviste durante la digitazione nei campi di ricerca, ed è stato risolto un problema di instradamento della navigazione che impediva lo sblocco corretto di Spazio Privato. (Problema n. 548285596)
- La modalità HDR avanzata rimaneva attiva nonostante fosse stata disattivata nelle impostazioni utente. (Problema n. 547457910)
- L'avvio di Google Wallet tramite la scorciatoia del pulsante di accensione causava il blocco del touchscreen. (Problema n. 549758084)
- La fotocamera si bloccava durante l'elaborazione della foto panoramica. (Problema n. 551069625)
- L'audio Bluetooth presentava rumori e distorsioni dopo aver terminato o risposto a una chiamata. (Problema n. 541684282)
Altri cambiamenti
Secondo quanto scoperto dai colleghi di Android Authority, nelle Impostazioni Rapide è presente un nuovo riquadro chiamato "Streaming Audio", che permette di collegarsi rapidamente agli streaming Auracast attivi.
Un piccolo cambiamento riguarda invece il menu di selezione quando vengono visualizzate le app recenti, ma si tratta di una modifica lieve:
Google ha invece deciso di ripristinare la riorganizzazione del lettore multimediale e della barra della luminosità delle Impostazioni rapide. Inoltre, l'opzione "Batteria" nelle Impostazioni è stata rinominata in "Batteria e ricarica".