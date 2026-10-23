Hollow Knight: Silksong doveva costare di più e ha creato un problema agli altri indie, per una analista

Nell'era dei prezzi variabili, alcuni studi sembrano avere avuto dei vantaggi dal proporre le loro opere a prezzi diversificati. Lo dimostrano due casi citati da Kotaku : il soulslike napoleonico Valor Mortis , venduto a 40 dollari, ha già coperto i costi con le vendite iniziali, mentre Star Wars Zero Company , proposto a 50 dollari su PC, ha superato il milione di copie. Per gli sviluppatori indipendenti che lavorano nella fascia di prezzo più bassa, però, la situazione si sarebbe fatta più complicata, soprattutto a causa del successo di Hollow Knight: Silksong .

Fatelo salire di prezzo!

A sollevare la questione è stata Cassia Curran, specialista di strategie di prezzo, che ha raccontato a The Game Business il suo stato d'animo davanti al lancio del gioco di Team Cherry. "Hollow Knight mi ha un po' infastidita", ha dichiarato. "Ho pensato: 'Oh Dio, ti prego, alzatelo di prezzo. 24,99 dollari avrebbero fatto una grande differenza per molti studi con giochi simili'".

Silksong ha avuto un riscontro commerciale molto ampio. Nonostante una produzione più curata, un ciclo di sviluppo durato sette anni e una campagna per giocatore singolo di circa trenta ore, Team Cherry ha portato il prezzo di lancio a 20 dollari, appena 5 in più rispetto ai 15 con cui debuttò il primo Hollow Knight nel 2017. Tra i titoli più popolari di Steam nel 2025 e candidato al premio di gioco dell'anno, anche contro produzioni AAA, il gioco ha di fatto alzato le aspettative su ciò che dovrebbe offrire un titolo da 20 dollari.

Secondo Curran, la tendenza è chiara. "Direi che di questi tempi c'è parecchia pressione al ribasso sui prezzi, soprattutto con i giochi 'friendslop'", ha spiegato. La specialista gestisce uno strumento che aiuta gli sviluppatori ad analizzare i modelli di prezzo di maggior successo su Steam e a confrontare i listini dei concorrenti più vicini in un determinato genere. Se non si riesce a motivare perché la propria versione di un roguelike o di un metroidvania debba costare più dei rivali di maggior successo, si resta vincolati al tetto di prezzo che questi hanno già fissato, indipendentemente dalla sostenibilità del progetto.