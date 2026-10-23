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WhatsApp renderà più facile condividere i reel di Instagram nelle chat: ecco come

La versione beta 2.26.42.9 per Android introduce un pulsante dedicato ai rell nel menu degli allegati: la funzione richiede il collegamento degli account tramite Meta Accounts Center.

NOTIZIA di Raffaele Staccini   —   23/10/2026
WhatsApp

WhatsApp sta rendendo più semplice condividere i reel di Instagram direttamente nelle conversazioni. Con la versione beta 2.26.42.9 per Android, distribuita attraverso il Google Play Store, alcuni utenti possono accedere a un nuovo pulsante dedicato nel menu degli allegati delle chat, senza dover passare dalla galleria multimediale.

La novità si inserisce in un percorso avviato il mese scorso, quando WhatsApp ha introdotto la possibilità di consultare i contenuti di Instagram e Facebook direttamente dal selettore dei media. Collegando gli account attraverso Meta Accounts Center, gli utenti possono visualizzare post, Storie e Reel senza aprire separatamente le rispettive applicazioni.

Un pulsante dedicato nel menu degli allegati

Ad oggi, si può aprire il selettore multimediale di WhatsApp, passare all'elenco delle fonti disponibili e selezionare Instagram per inviare i propri contenuti. Con il nuovo aggiornamento, invece, WhatsApp aggiungerà una scorciatoia Reel al menu degli allegati. Toccandola si aprirà un'interfaccia dedicata, dalla quale è possibile cercare i contenuti da inviare nella conversazione.

La condivisione dei reel Instagram sarà possibile direttamente dal menu allegati di WhatsApp (fonte: wabetainfo)
La condivisione dei reel Instagram sarà possibile direttamente dal menu allegati di WhatsApp (fonte: wabetainfo)

Il pulsante non compare però su tutti gli account: è disponibile soltanto quando la funzione è stata attivata e l'account WhatsApp è stato collegato a Meta Accounts Center. Chi preferisce mantenere separati i profili di WhatsApp, Instagram e Facebook può continuare a farlo, rinunciando semplicemente alla nuova scorciatoia. La schermata dedicata organizzerà i contenuti in tre schede: Recenti, Salvati e Piaciuti. La prima raccoglie i Reel visualizzati di recente su Instagram, la seconda quelli salvati e la terza i video a cui è stato assegnato un Mi piace.

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Gli utenti possono passare da una sezione all'altra e scegliere il contenuto da condividere direttamente nella chat. L'obiettivo è ridurre i passaggi necessari per inviare un Reel. La scorciatoia è in fase di distribuzione per un gruppo selezionato di beta tester che utilizza la versione 2.26.42.9 di WhatsApp per Android. Come spesso accade con le novità in fase di test, l'installazione dell'aggiornamento non garantisce che il pulsante sia immediatamente disponibile: l'attivazione avviene gradualmente lato server.

WhatsApp non ha ancora comunicato una data per l'uscita generale. Non è quindi possibile stabilire quando la funzione raggiungerà tutti gli utenti Android né quando potrebbe arrivare su iOS. Per il momento, il collegamento tramite Account Center resta comunque il requisito necessario per accedere alla nuova modalità di condivisione.

#Meta #Tecnologia
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