Dopo un periodo di test nel canale beta, Meta ha annunciato ufficialmente l'arrivo dei messaggi programmati su WhatsApp . Si tratta di una funzionalità particolarmente utile, che permetterà agli utenti di preparare i propri messaggi in anticipo e scegliere quando inviarli. È una soluzione decisamente pratica, soprattutto in quelle occasioni in cui si rischia di dimenticarsi di scrivere a qualcuno o non si ha la possibilità di farlo al momento giusto. Sarà inoltre possibile programmare l'invio con diversi giorni di anticipo, rendendo la funzione versatile e adatta a numerose esigenze, sia personali che professionali.

Come funzionano i messaggi programmati

Se volete inviare un messaggio di auguri a mezzanotte, ma temete di addormentarvi prima e rischiare di dimenticarvene, non dovrete più preoccuparvi. Utilizzare la nuova funzione è piuttosto semplice: basterà scrivere il messaggio, tenere premuto il pulsante di invio e selezionare la data e l'ora desiderate. Il destinatario lo riceverà esattamente come un normale messaggio, senza sapere che è stato programmato in anticipo. Sarà inoltre possibile consultare l'elenco di tutti i messaggi programmati ed eventualmente eliminarli prima dell'invio, qualora si cambi idea.

I messaggi programmati su WhatsApp

Un altro aspetto interessante riguarda la flessibilità della funzione: si potrà programmare un messaggio con un anticipo minimo di 10 minuti o addirittura fino a 14 giorni. La novità sarà disponibile sia nelle conversazioni individuali che nelle chat di gruppo, rivelandosi utile in diverse circostanze, dall'invio di auguri e promemoria personali fino alle comunicazioni di carattere professionale. I messaggi programmati verranno inviati regolarmente anche se il telefono è spento o scarico e continueranno a essere protetti dalla crittografia end-to-end, proprio come tutte le altre conversazioni su WhatsApp. Inoltre, la funzione non sarà limitata ai messaggi di testo: sarà possibile programmare anche l'invio di foto e video.