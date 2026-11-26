Dopo un periodo di test nel canale beta, Meta ha annunciato ufficialmente l'arrivo dei messaggi programmati su WhatsApp. Si tratta di una funzionalità particolarmente utile, che permetterà agli utenti di preparare i propri messaggi in anticipo e scegliere quando inviarli. È una soluzione decisamente pratica, soprattutto in quelle occasioni in cui si rischia di dimenticarsi di scrivere a qualcuno o non si ha la possibilità di farlo al momento giusto. Sarà inoltre possibile programmare l'invio con diversi giorni di anticipo, rendendo la funzione versatile e adatta a numerose esigenze, sia personali che professionali.
Come funzionano i messaggi programmati
Se volete inviare un messaggio di auguri a mezzanotte, ma temete di addormentarvi prima e rischiare di dimenticarvene, non dovrete più preoccuparvi. Utilizzare la nuova funzione è piuttosto semplice: basterà scrivere il messaggio, tenere premuto il pulsante di invio e selezionare la data e l'ora desiderate. Il destinatario lo riceverà esattamente come un normale messaggio, senza sapere che è stato programmato in anticipo. Sarà inoltre possibile consultare l'elenco di tutti i messaggi programmati ed eventualmente eliminarli prima dell'invio, qualora si cambi idea.
Un altro aspetto interessante riguarda la flessibilità della funzione: si potrà programmare un messaggio con un anticipo minimo di 10 minuti o addirittura fino a 14 giorni. La novità sarà disponibile sia nelle conversazioni individuali che nelle chat di gruppo, rivelandosi utile in diverse circostanze, dall'invio di auguri e promemoria personali fino alle comunicazioni di carattere professionale. I messaggi programmati verranno inviati regolarmente anche se il telefono è spento o scarico e continueranno a essere protetti dalla crittografia end-to-end, proprio come tutte le altre conversazioni su WhatsApp. Inoltre, la funzione non sarà limitata ai messaggi di testo: sarà possibile programmare anche l'invio di foto e video.
Quando sarà disponibile
La funzione arriverà ufficialmente nelle prossime settimane, con una distribuzione graduale che coinvolgerà progressivamente gli utenti. Nel frattempo, WhatsApp continua a lavorare su altre novità: i messaggi visualizzabili una sola volta stanno arrivando anche su iPhone, mentre la piattaforma si prepara a introdurre la modalità doppia fotocamera.
Quest'ultima permetterà di registrare video utilizzando contemporaneamente la fotocamera anteriore e quella posteriore, una possibilità già presente su altri social network. E voi che ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto.