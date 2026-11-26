Quantum Break resta uno dei titoli più sottovalutati dei primi anni di Xbox One, e i fan continuano a chiedersi se prima o poi arriverà un eventuale Quantum Break 2 . Rispondendo a un utente su X, Remedy ha spiegato che per ora non ci sono novità. "Non per quanto ne sappiamo", ha scritto lo studio. "Quantum Break e le decisioni su un eventuale sequel spettano a Microsoft , ma ci fa piacere vedere quanto affetto ci sia ancora per il gioco, a distanza di tanti anni".

Chi ha i diritti e chi no

La risposta riporta l'attenzione sulla questione dei diritti. Il gioco, uno sparatutto in terza persona incentrato sulla manipolazione del tempo, fu pubblicato da Microsoft, che ne detiene ancora la proprietà intellettuale. Nel panorama attuale non mancano però esempi di segno diverso: Remedy ha riacquistato in passato i diritti di Alan Wake, Hideo Kojima ha recentemente ottenuto da PlayStation quelli dell'universo di Death Stranding e Richard Garriott sta per riottenere quelli della serie Ultima. Quantum Break, attualmente, è ancora nelle mani di Microsoft, che lo ha congelato ormai da anni.

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Nel frattempo Remedy non sta con le mani in mano, visto che sta lavorando al remake dei primi due Max Payne con Rockstar Games, serie che ha creato in origine, e visto il recente successo di Control Resonant, candidato anche per il premio di Game of the Year ai TGA 2026. Insomma, non è uno studio inattivo e, nonostante l'insuccesso dello sparatutto online FBC: Firebreak, sembra avere molti progetti in ballo, alcuni dei quali potrebbero non essere stati ancora annunciati, come un potenziale Alan Wake 3, che sarebbe una scelta logica visto il buon andamento del secondo capitolo.