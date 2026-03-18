FBC: Firebreak non riceverà più altri aggiornamenti di contenuti, ma resterà online

Open House è un grosso update disponibile in queste ore e collegato direttamente a varie ambientazioni tratte da Control, che si incentra sulla modalità Endless Shift con vari nuovi contenuti, ma questo sarà anche l'ultimo, in termini di nuovi contenuti.

Remedy ha deciso di chiudere il supporto a FBC: Firebreak per quanto riguarda l'aggiunta di nuovi contenuti dopo l'ultimo update in arrivo, ma il gioco rimarrà comunque attivo online e il team conta di mantenerlo tale per "anni", rilanciandolo con l'introduzione di un Friend's Pass per giocare con gli amici.

Niente più nuovi contenuti

Il supporto per FBC: Firebreak comunque continuerà, e l'intenzione di Remedy è di tenerlo attivo e vivo per "anni", se possibile, sebbene ovviamente ci sia poi da valutare l'andamento dei giocatori, che già non risulta particolarmente positivo.

Per ravvivare la popolazione online, Remedy ha messo a disposizione un Friend's Pass per tutti coloro che hanno già acquistato il gioco o che lo acquisteranno in seguito, consentendo così di condividere FBC: Firebreak con un altro utente e stimolare così l'azione cooperativa.

Un ulteriore incentivo proviene inoltre dall'abbassamento del prezzo deciso da Remedy: la versione standard di FBC: Firebreak costa ora 19,99€, mentre la Deluxe Edition viene venduta a 29,99€, cosa che potrebbe rilanciare un po' le vendite.

"Siamo incredibilmente grati a tutti coloro che hanno giocato, sostenuto e condiviso i propri commenti su FBC: Firebreak", ha scritto il team. "Essendo il primo gioco multiplayer online di Remedy e il nostro primo titolo autopubblicato, è stato un vero e proprio viaggio per lo studio e una preziosa esperienza di apprendimento per i team coinvolti".

Negli ultimi risultati finanziari della compagnia era emerso che FBC: Firebreak aveva causato grosse perdite, forse portando anche all'uscita di scena del CEO di Remedy dopo 9 anni a capo dell'azienda.