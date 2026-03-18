Captain Tsubasa 2: World Fighters si mostra in un trailer che spiega il gameplay

In particolare, l'azione sul campo è stata modificata con un incremento dell'intensità data dalla presenza di una maggiore quantità di super mosse e tecniche speciali, ovviamente tratte direttamente dalla tradizione di Holly e Benji .

Bandai Namco e Tamsoft hanno pubblicato un secondo trailer per Captain Tsubasa 2: World Fighters , il nuovo gioco incentrato sulla celebre saga calcistica nota in Italia anche come Holly e Benji: il video, intitolato "Systems", si concentra sulle caratteristiche del gameplay .

Match sempre più spettacolari

Qualcosa di queste novità risulta visibile nel nuovo trailer riportato qui sotto, che mostra alcune di queste nuove mosse e abilità speciali che rendono l'azione ancora più spettacolare di prima, modificando il bilanciamento con ulteriori elementi tattici.

Ogni personaggio è dotato di ulteriori colpi e abilità peculiari, e in base alle caratteristiche di questi è possibile imbastire azioni spettacolari ma anche tattiche.

All'interno di Captain Tsubasa 2: World Fighters troviamo 22 squadre nazionali, oltre 110 personaggi giocabili e più di 150 diverse mosse speciali animate in campo, in gran parte tratte dalla tradizione della serie animata e dei manga.

Nel percorso tra una partita e l'altra ci troviamo ad affrontare sfidanti da tutto il mondo, tra cui squadre che non sono mai apparse nel titolo precedente, nonché squadre e personaggi originali.

"Captain Tsubasa: Rise of New Champions invita i fan a intraprendere il loro percorso verso la vittoria creando il proprio personaggio e unendosi a Tsubasa nella sua missione. I giocatori potranno forgiare nuove amicizie, affrontare nuovi rivali e riportare a casa il tanto ambito trofeo", dice Bandai Namco.