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FBC: Firebreak non sarà messo offline, assicura Remedy

Remedy ha riconfermato che FBC: Firebreak - lo sparatutto cooperativo online - non sarà messo offline sebbene sia un insuccesso.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   05/05/2026
Un agente in maschera da saldatore in FBC: Firebreak
FBC: Firebreak
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Remedy negli ultimi anni ha creato molteplici videogiochi di successo e qualità, come Control e Alan Wake 2. Ha però anche cercato di trovare un proprio spazio nel mondo dell'online con FBC: Firebreak, purtroppo fallendo.

Ora, la compagnia ha riconfermato che non importa quali risultati stia ottenendo il gioco, in ogni caso rimarrà online.

Il commento di Remedy su FBC: Firebreak

Durante una recente riunione finanziaria, Remedy Entertainment ha dichiarato: "FBC: Firebreak rimarrà online e giocabile". Ovviamente ci sono dei costi per fare ciò, ma secondo lo studio non sono "significativi".

Su Steam, FBC: Firebreak ha ottenuto un picco di 96 giocatori negli ultimi tre mesi e nell'ultima settimana non ha superato i 23 utenti contemporanei. Va detto che il gioco è disponibile anche su Xbox Game Pass e PS Plus, quindi potrebbe avere ancora qualche manciata di giocatori affezionati tramite gli abbonamenti.

Ricavi in crescita per Remedy grazie ad Alan Wake 2 e Control, ma FBC: Firebreak ha causato grosse perdite Ricavi in crescita per Remedy grazie ad Alan Wake 2 e Control, ma FBC: Firebreak ha causato grosse perdite

Come già confermato, ad ogni modo, FBC: Firebreak non riceverà ulteriori aggiornamenti: il più recente (e ultimo) update con nuovi contenuti è arrivato a marzo. Guardando al futuro, Remedy rimane focalizzata sui giochi single player, come Control Resonant e Max Payne 1 e 2 Remake. Inoltre c'è un gioco in sviluppo non ancora annunciato, che si trova in fase di concettualizzazione.

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