FBC: Firebreak non sarà messo offline, assicura Remedy

Remedy negli ultimi anni ha creato molteplici videogiochi di successo e qualità, come Control e Alan Wake 2. Ha però anche cercato di trovare un proprio spazio nel mondo dell'online con FBC: Firebreak, purtroppo fallendo.

Ora, la compagnia ha riconfermato che non importa quali risultati stia ottenendo il gioco, in ogni caso rimarrà online.