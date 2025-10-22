Il CEO di Remedy lascia la compagnia dopo 9 anni: è colpa del fallimento di FBC: Firebreak?

Nel frattempo, Markus Mäki - co-fondatore e Chief Product Officer - ha assunto temporaneamente la posizione di CEO, in attesa di un rimpiazzo. Mäki ha quindi dichiarato: "Desidero ringraziare Tero Virtala per il suo importante contributo alla gestione di Remedy dal 2016. Ringrazio personalmente Tero per l'ottima collaborazione e gli auguro il meglio per il futuro."

Remedy ha annunciato tramite il proprio sito dedicato agli investitori che l'amministratore delegato, Tero Virtala, ha lasciato la posizione dopo nove anni. Virtala continuerà a lavorare con lo sviluppatore nel mentre lo studio trova un nuovo leader.

Cosa ha detto Remedy sull'addio del CEO

La dichiarazione ufficiale della compagnia finlandese non precisa perché Virtala abbia lasciato la posizione, ma non è impossibile che sia anche colpa del lancio disastroso di FBC: Firebreak, il tentativo di Remedy di avere successo con un gioco live service.

Ad agosto Virtala aveva ammesso che il gioco non stava raggiungendo le aspettative dello studio e, come abbiamo visto poi, nemmeno un grande aggiornamento gratuito chiamato Breakpoint è servito a cambiare la rotta del videogioco sparatutto cooperativo. L'opera ha mandato in rosso i bilanci dell'anno del team.

La speranza è che il fallimento di FBC Firebreak non costringa Remedy a licenziamenti e che non abbia impatto sui giochi in sviluppo, come Control 2 e i remake di Max Payne per Rockstar.