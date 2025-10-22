Il gameplay di Painkiller è stato mostrato in un video con i primi minuti della campagna

Painkiller è tornato, ma è musica metal diversa rispetto a quella dell'originale

Guidati dalla voce dell'arcangelo Metatron, dovremo dapprima fuggire dalla prigione in cui siamo stati rinchiusi, quindi afferrare la prima arma del ricco arsenale che avremo a disposizione, la lama rotante Painkiller , e infine affrontare orde di non-morti.

Le sequenze iniziali ci introducono alla trama del gioco, che ruota ancora una volta attorno a un'armata di demoni che avremo il compito di fermare, stavolta al comando di una squadra composta da quattro differenti personaggi ... anche se in realtà la co-op è per soli tre partecipanti.

IGN ha pubblicato un video di gameplay di Painkiller che rivela i primi dieci minuti della campagna del nuovo capitolo della celebre serie sparatutto, che come sappiamo è stato reinterpretato in ottica cooperativa da Anshar Studios e Saber Interactive.

Un reboot contrastante

Disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X|S, Painkiller si pone come una rivisitazione della serie creata da People Can Fly ed è forse questo che ha lasciato perplessi parecchi nostalgici, visto che un approccio in stile spin-off sarebbe risultato più "rispettoso" del capitolo originale.

La trama che vedeva Daniel Garner lottare con tutte le proprie forze con gli eserciti di Lucifero per meritarsi il Paradiso e riabbracciare sua moglie, Catherine, è stata in questo caso sostituita da un impianto narrativo più vago e generico.

Tuttavia è possibile che il solo gameplay riesca a elevare l'esperienza quanto basta per entusiasmare gli appassionati di sparatutto.