Il gameplay di Painkiller è stato mostrato in un video con i primi minuti della campagna

IGN ha pubblicato un video di gameplay di Painkiller che rivela i primi dieci minuti della campagna del nuovo capitolo della celebre serie sparatutto, che come sappiamo è stato reinterpretato in ottica cooperativa da Anshar Studios e Saber Interactive.
Le sequenze iniziali ci introducono alla trama del gioco, che ruota ancora una volta attorno a un'armata di demoni che avremo il compito di fermare, stavolta al comando di una squadra composta da quattro differenti personaggi... anche se in realtà la co-op è per soli tre partecipanti.
Guidati dalla voce dell'arcangelo Metatron, dovremo dapprima fuggire dalla prigione in cui siamo stati rinchiusi, quindi afferrare la prima arma del ricco arsenale che avremo a disposizione, la lama rotante Painkiller, e infine affrontare orde di non-morti.
Portati a termine alcuni frenetici combattimenti, riusciremo finalmente a conquistare il bastione che immaginiamo funga da hub rispetto alle missioni della campagna di Painkiller, come spesso accade negli sparatutto a base cooperativa.
Un reboot contrastante
Disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X|S, Painkiller si pone come una rivisitazione della serie creata da People Can Fly ed è forse questo che ha lasciato perplessi parecchi nostalgici, visto che un approccio in stile spin-off sarebbe risultato più "rispettoso" del capitolo originale.
La trama che vedeva Daniel Garner lottare con tutte le proprie forze con gli eserciti di Lucifero per meritarsi il Paradiso e riabbracciare sua moglie, Catherine, è stata in questo caso sostituita da un impianto narrativo più vago e generico.
Tuttavia è possibile che il solo gameplay riesca a elevare l'esperienza quanto basta per entusiasmare gli appassionati di sparatutto.