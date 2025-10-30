Pronto per la recensione , dopo aver visto un po' tutti i contenuti del gioco, mi sono seduto alla scrivania in preda a una specie di torpore mentale. Non il solito, quello della vecchiaia, ma uno più profondo e perturbante che, dopo aver passato qualche minuto a guardare la pagina nera di Writer mi ha fatto esclamare tra me e me: "ma davvero è tutto qui? Ora che scrivo?". Non che sia difficile raccontare il reboot di Painkiller , che di suo potremmo definire uno sparatutto cooperativo da cestone virtuale, ma è proprio questo il punto: urla "sono generico" da ogni modello 3D . A parte la frenesia e gli ettolitri di sangue virtuale che scorrono sullo schermo, non c'è davvero niente che risalti.

Storia e struttura di gioco

Ecco, Painkiller perlopiù si limita a funzionare come sparatutto cooperativo, ma non si capisce perché qualcuno dovrebbe giocarci, considerato che c'è di molto meglio in giro, come i due Warhammer: Vermintide o Abyssus, per citare un paio di nomi.

Il Painkiller di People Can Fly era un FPS single player con una sua personalità. Daniel Gardner, il protagonista, era il classico duro da copertina di disco metal che rendeva bene perché doveva semplicemente andarsene in giro ad ammazzare orde di demoni, sfruttando un ricco arsenale di armi, in livelli ben progettati che alternavano aree chiuse e meno affollate, ad altre più ampie in cui si concentravano gli scontri più feroci. Era Painkiller di nome e di fatto, visto che della canzone dei Judas Priest sembrava voler riprendere il ritmo e la forza, oltre che il titolo. Il Painkiller di Anshar Studios fa di tutto per sembrare altrettanto feroce, ma lo fa come quei bambini che ringhiano verso gli adulti: loro si sentono duri, ma fanno tanto ridere.

Ma cosa racconta? Quattro tipi condannati a stare per l'eternità in Purgatorio, chiamati Ink, Void, Soul e Roche, ricevono la possibilità di redimersi combattendo contro le forze di Azazel, un potentissimo demone che vuole invadere la terra con le sue truppe. Questa è, praticamente, tutta la storia. No, davvero, c'è pochissimo altro, a parte un colpo di scena telefonatissimo. Durante l'azione, ciascuno dei personaggi coinvolti (sempre 3 su 4) racconta le sue vicende personali, componendo un affresco quantitativamente più ricco, ma poco interessante, tanto che con il passare delle ore si fa sempre meno attenzione a quello che dicono.

Ci sono nemici più piccoli e nemici più grandi, ma in generale si spara a ripetizione e basta

Poco male, verrebbe da dire: facile capire che ci troviamo di fronte al classico canovaccio con il gioco intorno, ottima scusa per affrontare i livelli dei tre biomi / raid da cui è composto, che però si esauriscono nel giro di poche ore. Parliamo di nove livelli in totale, ciascuno dei quali si può finire in meno di un'ora.

Se non si è sazi, ci si può rivolgere alla modalità Angelo Ribelle, che offre dei livelli generati casualmente, da affrontare con equipaggiamento casuale e qualche regola modificata. È caratterizzata da una difficoltà molto elevata e, sinceramente, non offre chissà quali incentivi a fare più di qualche partita, visto che è semplicemente un continuo spawn di nemici da massacrare. Serve per continuare ad ammucchiare monete e punti utili per sbloccare i potenziamenti delle armi, queste ultime l'unico richiamo palpabile al Painkiller originale, almeno nell'aspetto. Nella pratica sono molto più complesse, visto che hanno tutte il loro albero dei potenziamenti, che consente di personalizzarle. A ben vedere sono queste ultime la spinta a continuare a giocare, visto che bisogna spenderci sopra un bel po' di risorse per massimizzarle. Il problema è che, per ottenerle, bisogna rigiocare sempre agli stessi livelli, che non offrono un granché di diverso di partita in partita. Un po' scarsa come motivazione.

Ci sono anche dei grossi boss in Painkiller

I personaggi di loro, oltre a correre, saltare e scattare (la mobilità e la velocità dell'azione è elevatissima), hanno delle abilità uniche, anche se due su quattro sono abbastanza inutili perché forniscono dei bonus a degli aspetti che non danno mai grossi pensieri durante il gameplay. Ad esempio, a che serve avere più munizioni se si ha sempre a disposizione un'arma apposita che serve per mieterle dai nemici (la Painkiller)? Quindi, tendenzialmente, meglio avere più punti vita o il danno aumentato, il che riduce di molto la scelta di chi usare e chi no, a meno di particolari preferenze estetiche.

Qualcosa di simile si può dire anche dei tarocchi, che sono selezionabili prima di ogni missione: in linea teorica coprono un ampio raggio di effetti bonus, ma il fatto che siano deperibili e che costino parecchie risorse, porta a puntare sempre sugli stessi: quelli che vanno a incidere su caratteristiche utili come il danno, la vita, o i bonus alle risorse raccolte.